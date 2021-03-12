Corona virüs salgınından dolayı Mobil Dünya Kongresi'nde iptaller artıyor

Covid-19 salgınından dolayı 2020'de yapılmayan ve bu yıl da mart yerine haziran sonuna ertelenen Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacağını açıklayan şirketlerin sayısı artıyor.

NTV Haber 12.03.2021 - 14:56

Corona virüs salgınından dolayı Mobil Dünya Kongresi'nde iptaller artıyor

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İspanya'nın Barselona kentinde 28 Haziran-1 Temmuz'da yapılacak Mobil Dünya Kongresi'ne Facebook'un ardından Nokia, Sony ve Ericsson firmaları da stant açarak katılmayacaklarını duyurdu.

Teknoloji firmaları, dünyanın en önemli mobil fuarlarından biri olan Barselona'ya katılmama gerekçelerinin Covid-19 salgını olduğunu belirtti.

Şubat 2020'de gerçekleştirilmesi planlanan fuar salgın dolayısı ile iptal edilirken, 1-4 Mart 2021'deki fuar da 28 Haziran-1 Temmuz 2021'e ertelenmişti.

Kongreye 2006 yılından bu yana ev sahipliği yapan ve bundan büyük gelir elde eden Barselona'da, yerel yönetim ve Dünya GSM Birliği, pandemiye karşı önlemlerin artırılacağını açıklamıştı.

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