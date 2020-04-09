"Corona virüs sebebiyle yarım milyar kişi daha yoksullaşabilir"

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam'ın yayınladığı "Yoksulluk Değil, Onurlu Bir Yaşam" raporunda, virüs salgını dolayısıyla gelişmekte olan ülkelere acil yardım yapılmaması durumunda, yarım milyar kişinin daha yoksulluğa itilebileceği belirtildi. Böylelikle 1990 yılından bu yana ilk kez küresel yoksulluk seviyesinin yükseleceğine dikkat çeken Oxfam, gelecek hafta düzenlenecek Dünya Bankası, IMF ve G20 Maliye Bakanları toplantısı öncesinde dünya liderlerini, yoksul ülkeleri ve yoksul toplumları salgın karşısında ayakta tutabilmek amacıyla "Herkes İçin Ekonomik Kurtarma Paketi" üzerinde anlaşmaya çağırdı.

Anadolu Ajansı 09.04.2020 - 15:06

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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'dan yapılan açıklamada, corona virüs pandemisinden etkilenen yoksul ülkelere acilen destek olunmaması durumunda dünyada yaklaşık yarım milyardan fazla insanın yoksulluğa sürükleneceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada virüsle mücadele kapsamında ekonomilerin tamamen şalter indirmesinin küresel yoksullukla olan mücadeleyi sekteye uğratabileceği, yaşananlardan Sahra Altı Afrikası'nın, Kuzey Afrika'nın ve Ortadoğu’nun olumsuz yönde etkileneceği belirtildi.

Londra’daki Kings College ve Avustralian National University ortaklığı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre virüs nedeniyle gelir seviyesinde yaşanabilecek yüzde 20 seviyesindeki bir düşüş, dünyada yaklaşık 548 milyon insanın yoksullaşması anlamına geliyor.

Oxfam açıklamasında yoksul ülkelerin acil kurtarma paketleri ile desteklenmesi, küçük işletmelerin hibe programları ile kurtarılması çağrısında da bulunuldu.

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