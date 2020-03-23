Corona virüs tedavisinde özel sağlık sigortası geçiyor mu?

Corona virüse bağlı olarak konuşulan konulardan bir tanesi de, virüsün tedavisinde özel sağlık sigortasının geçip geçmediği.

Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan, sıklıkla sorulan sorunun yanıtını köşesine taşıdı:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), koronayı, salgın hastalık (pandemi) ilan etmesinden sonra artık özel sağlık sigortası devre dışı kalıyor. Yani, koronanın tedavisinde özel sağlık sigortası geçmiyor.



Düne kadar virüs şüphesi ile özel hastaneye gittiğinizde, hastane sizden örnek alsa da testi devletin belirlediği hastanelere gönderiyordu. Eğer, sonuç pozitif çıkarsa, devletin korona için belirlediği karantina merkezlerine götürülüyordunuz ve tedaviniz de bu merkezlerde devlet kontrolünde yapılıyordu.

Sağlık Bakanlığının son yayımladığı genelge ile sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların korona tanısı kesinleşinceye kadar devlet, vakıf ve tüm özel hastanelerce kabul edilip, tedavi süreçlerinin yapılması zorunlu hale getirildi. Bu da özel sağlık sigortası açısından bir şey değiştirmiyor, pandemi ilan edildikten sonra artık korona virüsünün tedavisinde özel sağlık sigortası geçmiyor; tüm tedavi giderlerini devlet karşılıyor. Eğer, hastalığınızın korona ile bir alakası yoksa diğer tüm tedavilerde özel sağlık sigortanız geçerli..."

65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI