Corona virüs Türk mermer sektörünü vurdu, Çin'e ihracat yarıya düştü

Corona virüsü salgını Türkiye'nin doğaltaşta en büyük ihracat pazarı olan Çin'den gelen siparişleri yarı yarıya düşürdü. Bu durum ihracatçılarla birlikte blok mermer ihracatının büyük bölümünü Çin'e yapan Denizli, Isparta ve Burdur'daki mermer ocaklarını da olumsuz etkiliyor.

Türkiye, doğal taş sektöründe İtalya'nın ardından en büyük ikinci ihracatçı konumunda bulunuyor ve dünya pazarından ciddi miktarda pay alıyor. Türkiye'de maden ihracatı geçtiğimiz yıl 4,3 milyar dolar olurken, bu rakamın 1.86 milyar dolarını doğal taş sektörü oluşturdu. Çin'e yapılan ihracat da 694.8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Doğaltaşta ihracat işlenmiş ürün veya blok satış olarak gerçekleşiyor. Dünyada işlenmiş ürün ticareti 4 milyar dolar iken bunun yaklaşık 1 milyar dolarını Türkiye gerçekleştiriyor. Benzer şekide 3 milyar dolarlık blok mermer ticaretinin yaklaşık olarak 1 milyar doları yine Türkiye'den geliyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ 4 AY BİZİM İCİN ZORLU BİR SUREÇ OLACAK"

Çin'deki durumun Türkiye'nin doğaltaş ihracatını olumsuz etkilediğini ve Şubat ayındaki ihracatın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yarı yarıya düştüğünü söyleyen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, ntv.com.tr'nin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer

Dinçer, özetle şunları söyledi:



"Çin bizim için çok önemli bir pazar ve yaklaşık doğaltaş ihracatımızın yarısını oluşturuyor.

Virüsün görülmesiyle Çin'e yapılan ihracat, şubat ayında, geçen sene şubat ayına kıyasla yüzde elli düştü.

Mart ayında da şimdilik günlük takiple ve gecen sene aynı günlerle kıyasla yarı oranında düşüş var.



Tabii ki virüsün etkisi geçene kadar Çin ile ilgili bu düşüşleri göreceğimizi tahmin ediyoruz.

Virus etkisi ortadan kalkınca tekrar düzelme başlayacaktır. Ancak özellikle Çin'e ihracat yapan firmalarımız açısından önümüzdeki 4 ay bizim icin zorlu bir sureç olacak.

Virüs ile ilgili ne kadar erken olumlu gelişme olursa sektörümüz açısından o kadar hızlı toparlanma olur."

Mevcut ihracat pazarlarını korumakla birlikte yeni pazarlarda ihracatı artırma yönünde çalışmalar yapan Türkiye mermer sektörü, son yıllarda üretimin artırılması, katma değerli ürün ihracatı ve markalaşma yönündeki faaliyetlere de ağırlık veriyor.

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