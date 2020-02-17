Corona virüsü nedeniyle bir uluslararası organizasyon daha ertelendi

İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen ve bu yıl 25-29 Mart tarihinde yapılacağı duyurulan Uluslararası Buluşlar Fuarı’nın corona virüsü salgını nedeniyle 6 ay boyunca ertelendiği bildirildi. Fuarın kendi alanında düzenlenen en büyük organizasyon olduğu ve 40 ülkeden 800 civarında katılımcının beklenildiği öğrenildi.

Fuarı geçtiğimiz yıl 31 bin kişi ziyaret etmişti.



Corona virüs salgını nedeniyle İspanya’da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi de (MWC) geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti. Yapılan açıklamada, "Corona virüsü salgını, seyahat güvenliği ve diğer gelişmeler neticesinde oluşan endişeler, etkinliğin düzenlenmesini imkansız kıldı." denilmişti.