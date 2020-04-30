Corona virüsün AB'ye maliyeti belli oldu

AB ekonomisi Covid-19 nedeniyle ilk çeyrekte yüzde 3,5 küçüldü.

Anadolu Ajansı 30.04.2020 - 12:49 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 12:54

euro covid.jpg

İlişkili Haberler

ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde daraldı

ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde daraldı

Türkiye Avrupa'da otomotiv satışları artan tek ülke

Türkiye Avrupa'da otomotiv satışları artan tek ülke

Corona virüs: Avrupa'da normalleşme başlıyor

Corona virüs: Avrupa'da normalleşme başlıyor

Avrupa ülkeleri Covid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor

Avrupa ülkeleri Covid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5 küçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8 azaldı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin birinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,3 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 2,7'lik düşüş gösterdi.

ABD'DE DARALMA BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD ekonomisi ise virüs nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daralarak piyasa beklentisinin üzerinde bir küçülme gösterdi.

AVRUPA'DAN NORMALLEŞME ADIMLARI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...