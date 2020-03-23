Corona virüsüne temassız işlem tedbiri

Corona virüs salgını sebebiyle, son dönemde nakit yerine temassız kartlarla daha çok ödeme yapılıyor.

Mart ayının ilk 11 gününde 31 milyon temassız işlemle rekor kırıldı.

​Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüs salgını nedeniyle bankalar da, bankacılık hizmetlerini aksatmayacak şekilde toplumun, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını önceliklendiren tedbirler almaya devam ediyor.

KREDİ KARTI İLE TEMASSIZ GİRİŞ



Yapı Kredi tarafından sunulan temassız özellikli adios Premium kartı ile Visa Paywave ve MasterCard Paypass okuyucusu olan tüm noktalarda 250 TL ve altındaki işlemler şifreye gerek kalmadan, 250 TL üzeri işlemleri ise yalnızca POS'tan şifre girerek gerçekleştirilebiliyor.

ATM'DEN QR KOD İLE PARA ÇEKME



Temastan uzak durulması gereken bu dönemde, Yapı Kredi Mobil’den QR kod ile ATM'ye dokunmadan hızlı ve güvenli bir şekilde para çekip yatırabilirsiniz.

Öte yandan alışveriş ödemelerinizi Yapı Kredi Mobil ve World Mobil ile QR kodla yapabilirsiniz.

Temassız özellikli ilk işlemi nasıl gerçekleştireceğinizi görmek için tıklayınız.

MOBİL UYGULAMADAN TEMASSIZ ÖDEME



NFC yani Near Field Communication özellikli cihazınızdan Yapı Kredi Mobil'de kartlarım menüsünde yer alan mobil ödeme bölümünden ya da World Mobil'de yer alan mobil ödeme menüsünden NFC ile ödeme yapmak istediğiniz kartlarınızı mobil ödemeye açın ve öncelikli kartınızı belirleyin.

Alışveriş yapmak istediğinizde telefonunuzu Yapı Kredi Mobil’e giriş yapmadan, yalnızca uyandırarak POS'a yaklaştırmanız yeterli.

Bunun yanı sıra Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ve ATM'lerinden yapılacak EFT, havale ve kartsız para yatırma işlemleri 17 Nisan 2020’ye kadar ücretsiz.

Mobil/İnternet şubesi şifreniz yoksa veya şifrenizi unuttuysanız adınıza kayıtlı kart bilgilerinizle Yapı Kredi Mobil/İnternet Şubesi giriş ekranında yer alan "Şifre Al" adımından anında yeni şifre oluşturabilirsiniz.

ARAÇTAN ÖDEME

Ayrıca, artık Opet istasyonlarında Yapı Kredi Pay ile araçtan inmeden de ödeme yapılabiliyor.



Akaryakıt dolumuna başlamadan önce Yapı Kredi Pay ile Araçta Ödeme yapacağınızı belirtmek ve Yapı Kredi Pay” altındaki Araçta Ödeme menüsünden aracınızın plakasını kaydetmeniz yeterli.

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