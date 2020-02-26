'Corona'sız tatil için Türkiye önerisi

İngiiz gazetesi Daily Express, 10 Nisan'da başlayacak Paskalya tatilini için yurtdışında geçirmeyi planlayanlar için, referans niteliğinde bir dünya haritası yayımladı.

Haritada, corona virüs tehdidi açısından en güvenli ülkeler belirtildi ve 6 ülke arasında Türkiye de gösterildi.

Tıbbi ve seyahat uzmanlarınca ülkelerin risk durumu, virüsün görülme sayısına göre oluşturulan haritada, ülkenin güvenirliliği yeşil renkle işaretlendi.

Türkiye ile birlikte yeşil hatta yer alan ülkeler şöyle: Polonya, Macaristan, Meksika, Barbados ve Jamaika.

500 bin tirajlı gazetenin günlük 2 milyon kişinin ziyaret ettiği internet sitesinde de yer alan Aimee Robinson imzalı haberde, şu sözlere yer verildi:

32 ÜLKEYE ULAŞTI

"Corona virüs artık dünya çapında 32 ülkede tespit edilen küresel bir salgındır. Korku arttıkça, birçok tatilci seyahat planlarını iptal ediyor. Ancak, virüs korkusu sizi Paskalya tatilinizde dinlenmenizi engellememelidir. İşte keyfini çıkarabileceğiniz en güvenli altı tatil yeri."

Haritada kırmızıyla gösterilen en riskli ülkeler:

Çin, Singapur, Japonya, Honkong, Tayland, Güney Kore, Tayvan ve Malezya.

Virüse rastlanma sayısına göre koyulaşan sarı renkle işaretlenen 21 ülke şöyle:

Vietnam, Almanya, ABD, Avustralya, Fransa, Macau, Ingiltere, BAE, Kanada, Filipinler, italya, Hindistan, Rusya, Ispanya, Kamboçya, İsveç, Nepal, Belçika, Srilanka, Finlandiya ve Mısır.

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