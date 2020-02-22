Corona virüs etkisi: Satışlar yüzde 92 düştü

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülke olan Çin’de otomobil satışlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, ülkedeki otomobil satışları Şubat'ın ilk iki haftasında bir önceki yılın aynı dönemine oranla otomobil satışları yüzde 92 düştü.

ntv.com.tr 22.02.2020 - 14:52

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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde  ortaya çıkan Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı. 
  
Virüs, sadece insan sağlığını değil küresel ekonomiyi ve iş dünyasını da tehdit ediyor.  
  
Virüsten en çok etkilenen ülke olan Çin'de Şubat'ın ilk iki haftasında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla otomobil satışları yüzde 92 düştü. 
  
Çin Binek Araç Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, satışlar günde 811 otomobile kadar düştü. Aynı açıklamada söz konusu durumun şubat ayının 3'üncü haftası itibariyle iyileşme trendine gireceği bilgisinin altı çizildi. 

İyileşme beklentisine rağmen Şubat sonu itibariyle ülkedeki otomobil satışının bir önceki yılın Şubat ayına oranla yüzde 70 oranında düşüş yaşayabileceği belirtiliyor.  

Çin Ticaret Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, otomobil satışlarını istikrara kavuşturmak ve salgının talep üzerindeki etkisini azaltmak adına diğer hükümet birimleriyle birlikte çalışacağını ifade etmişti.  

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