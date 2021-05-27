Covid-19 etkisi: En değerli 32 kulübün kaybı 6,1 milyar euro

Futbol kulüpleri salgından ağır yara aldı.



KPMG'nin Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'na göre, Avrupa'nın en değerli 32 kulübü salgında 6,1 milyar euro değer kaybetti.



Bu kulüpler son beş yılda yüzde 44 değer kazanırken, salgınla birlikte toplam değerlerinin yüzde 15'ini kaybettiler.



Şu an en değerli 32 kulübün toplam büyüklüğü 33,6 milyar euro.



Listenin zirvesinde yine Real Madrid var. İspanyol devine 2,9 milyar euro değer biçiliyor.



Geçen sezon üçüncü sırada yer alan Barcelona, 2,8 milyar euroluk değeriyle ikinci, İngiliz devi Manchester United 2,6 milyar euroyla üçüncü sırada.

Kayıp Manchester United'da yüzde 20, Real Madrid'de yüzde 16, Barcelona'da ise yüzde 10 civarında.

TÜRKİYE'DEN İKİ KULÜP LİSTEDE



Avrupa futbolunun en değerli kulüpleri arasına geçen sezon Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe girdi, son beş yıldır listede olan Beşiktaş ise liste dışı kaldı.



Galatasaray, 345 milyon euroluk değeriyle 27'nci sıradaki yerini korudu.



Atalanta ve Marsilya ile birlikte bu sezon listeye yeniden giriş yapan Fenerbahçe ise 184 milyon euroluk değeriyle 32'nci sırada yer aldı.



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