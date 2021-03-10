Covid-19 etkisi: Zara'nın da sahibi Inditex'in net kârı yüzde 70 düştü

Giyim markası Zara'nın da sahibi olan Inditex'in yıllık kârı Covid-19 nedeniyle yüzde 70 düşüşle 1,1 milyar euroya geriledi.

Reuters 10.03.2021 - 15:44

Covid-19 etkisi: Zara'nın da sahibi Inditex'in net kârı yüzde 70 düştü

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Tekstil devi İnditex'in tarihinde bir ilk

Tekstil devi İnditex'in tarihinde bir ilk

Tekstil devi Inditex Group'un 2020'de, corona virüs salgını nedeniyle devreye alınan tecrit uygulamalarının da etkisiyle net kârının yüzde 70 düşüşle 1,1 milyar euroya (1,31 milyar dolar) gerilediği açıklandı.

Avrupa'nın büyük bir bölümünde alışverişe yönelik kısıtlamaların yıl sonu tatil sezonunda tekrar devreye alınmasıyla, Inditex'in net kârı dördüncü çeyrekte yüzde 53 düşerek 435 milyon euroya geriledi.

Inditex, dünya genelindeki mağazalarının yaklaşık yüzde 15'inin salgın kısıtlamaları nedeniyle hala kapalı olduğunu açıkladı.

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