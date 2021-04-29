Covid-19 pandemisi nedeniyle kadınlar geçen yıl 800 milyar dolar gelir kaybetti: 98 ülkenin toplam GSYİH'sinden daha fazla

Oxfam International'ın genel direktörü Gabriela Bucher, "Covid-19 salgınının ekonomik sonuçları, düşük ücretler, az sosyal haklar ve en az güvenli işler sunan sektörlerde orantısız bir şekilde temsil edilen kadınlar üzerinde daha sert bir etkiye sahip. Covid-19, işgücündeki kadınlar için son zamanlarda elde edilen kazanımlara çarpıcı bir darbe indirdi. Ancak, bu yanlışı düzeltmek yerine, hükümetler kadınların işlerine vazgeçilebilir muamelesi yaptı. Ardından, bu durum kayıtlı çalışan kadınlar için en az 800 milyar dolarlık bir maaş kaybına mal oldu" ifadelerini kullandı.

KAYIT DIŞI EKONOMİDE ÇALIŞAN KADINLAR DAHİL EDİLEMEDİ

Bununla birlikte Oxfam International, yaptığı tahminin eksik olduğunu çünkü toplam gelir kaybını hesaplarken, evlere temizliğe ve yemek yapmaya gidenler, pazar satıcıları ve hazır giyim işçileri olarak tanımlanan "kayıt dışı ekonomide çalışan milyonlarca kadının kaybettiği gelirin eklenmediğini belirtti.



KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA FAZLA İŞ KAYBETTİ

Rapora göre, küresel ölçekte kadınlar geçen yıl 64 milyondan fazla iş kaybetti. Rapora göre bu, erkekler için yüzde 3,9'luk bir kayıpla karşılaştırıldığında kadınların sahip olduğu tüm işlerin yüzde 5'ine denk geliyor. Ancak, bu kayıpların ekonomik geri dönüşü daha da yıkıcı oldu.



Oxfam Amerika'da Kadının Ekonomik Güçlenmesi bölümünün direktör yardımcısı Mara Bolis, "2020'den önce bir eşitsizlik kriziyle karşı karşıyaydık ve bu şimdi patladı. Bu, toplumsal cinsiyete duyarlı politika oluşturma konusundaki ilgisizliğin ve kadınları bu krizle başa çıkmaya ve bize yol açan sistemik başarısızlıkları sindirmeye kendi başlarına bırakmanın bir sonucudur"dedi.



Diğer taraftan, çalışmada pandeminin kadınlar üzerindeki şiddetli etkisinin uzun vadeli sonuçları olacağı konusunda uyarı yapıldı.



CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ SALGINLA ŞİDDETLENDİ

Salgından önce bile, kadınlar aldıkları maaş ve yaptıkları işler konusunda büyük eşitsizliklerden muzdaripti. Birleşmiş Milletler’in (BM) belirttiğine göre dünya çapında kadınlar, erkeklerin kazandığı her dolar için yalnızca 77 sent kazanıyor. Corona virüs krizinin saldırısı cinsiyet eşitsizliklerini şiddetlendirdi ve cinsiyetler arası ücret farkını daha da kötüleştirdi.



Bolis, "Görünmeyeni görünür kılmak için bir kriz gerektiyordu. Şimdi ekonomik iyileşme sürecine girlirken cinsiyet eşitsizliğinin ön planda ele alınması gerekiyor. Adil ve sürdürülebilir bir ekonomik iyileşme, güçlü sosyal güvenlik ağları aracılığıyla kadınların istihdamını ve destekleyerek gerçekleşir. Kadınlar iyileşmeden Covid-19'dan kurtulmak imkansızdır” değerlendirmesini yaptı.

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