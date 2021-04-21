Covid-19 raporu: Pandemi sonrası zenginler daha çok harcayacak

McKinsey Global Enstitüsü, pandemi dönemindeki kısıtlamalarla azalan tüketici harcamalarındaki toparlanmanın eşit olmayacağını, zengin hanelerin harcamalarının artacağını, fakir hanelerin harcamalarının ise pandemi öncesinin de altına inebileceğini belirtti.

NTV Haber 21.04.2021 - 16:44

Covid-19 raporu: Pandemi sonrası zenginler daha çok harcayacak

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Tüketimde sosyal makasın açılacağını öngören McKinsey Global Enstitüsü, zengin hanelerin harcamalarının artacağını, fakir hanelerin harcamalarının ise pandemi öncesinin de altına inebileceğini açıkladı.

Enstitünün ABD, Çin, Fransa, Almanya ve İngiltere olmak üzere beş ülkede pandeminin tüketici harcamalarındaki değişimi incelediği raporuna göre, pandemi sonrası tüketim harcamaları büyük ölçüde yüksek gelirli haneler tarafından yapılacak.

Düşük gelirli haneler ise iş kayıpları ve gelir belirsizliğinden muzdarip olacaklar. Rapora göre, iş piyasasındaki artan belirsizlik ve teşvik paketlerinin sona ermesiyle düşük gelirli hane harcamaları pandemi öncesinden daha düşük bir düzeye inebilir. Bu durumda yüksek ve düşük gelirli hane halkları arasındaki makas açılmaya devam edecek.

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