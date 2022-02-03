Covid-19’un futbola maliyeti açıklandı: Kulüplerin zararı 7 milyar euro

Avrupa'nın futboldaki en üst kurumu olan UEFA, Covid pandemisinin Avrupa kulüplerine maliyetini açıkladı.



Yayımlanan raporda, Covid-19 salgınının Avrupa kulüplerinin banka hesaplarında yedi milyar euroluk dev bir oyuk açtığı belirtildi.



Yapılan açıklamada, son iki sezonda corona virüs nedeniyle stadyumların boş kalmasının bu zararda önemli bir rol oynadığı belirtildi.



Stadyum gelirlerinin azalması, sponsorlukların düşmesi ve televizyon gelirlerinin düşmesiyle kulüpler 2019-2020'de dört milyar euro ve 2020-2021'de üç milyar euro zarar verdiği bildirildi.



Avrupa'da yaklaşık 2 milyonu ve dünya çapında 5,7 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsün yayılmasını engellemek için uygulanan karantinalar futbol kulüplerinin taraftar gelirlerinde büyük bir azalmaya neden oldu.



EN BÜYÜK KAYIP BİLET SATIŞLARINDA



Kulüplerin bilet satışlarının 4,4 milyar euro azaldığı aktarılan raporda, sponsorluk gelirlerinin 1,7 milyar euro, televizyon haklarının ise 900 milyon dolar düşüş yaşadığı vurgulandı.



Yayımlanan rakamların UEFA'nın Mayıs 2021'deki raporunda yer alan ve Avrupa'nın en çok maç yapan 711 takımının kaybının 7,2 milyar euroya çıktığını açıklayan raporla uyuşuyor.



Corona virüs pandemisi süresince uygulanan karantina sırasında uzun süre boyunca stadyumların boş kaldığı belirtilirken, bilet gelirlerinde ciddi bir düşüş görüldüğü ve 2021'de 2019'a kıyasla yüzde 88 düşüş yaşandığı aktarıldı.

TRANSFER PİYASASI YÜZDE 40 AZALDI



UEFA, Covid'in transfer piyasasına etkisini de analiz etti.



Avrupa’nın futboldaki merkezi, "Transferlerden kaynaklanan gelirler, 2020 yazında, Ocak 2021'de ve 2021 yazında transfer pencerelerinde normal seviyelerine kıyasla yüzde 40 azaldı" dedi.



Avrupa kulüpleri 2021 yazında 3,8 milyar euro harcarken, bu rakamın 2019 yaz transfer döneminde 6,5 milyar euro olduğu belirtildi.



Ancak UEFA, son aylarda "taraftarların stadyuma dönmek için her zamankinden daha fazla iştahlı olduğu" için iyileşme belirtileri gözlemlendiğini de vurguladı.



UEFA'ya göre, geçen ay Avrupa'da tahmini 950 milyon euro harcanarak Pazartesi günü kapanan Ocak transfer penceresinde bir toparlanma kaydedildi.