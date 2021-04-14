Credit Suisse, yatırımcılara 1,7 milyar dolar ödeyecek

İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse, finans şirketi Greensill Capital'ın batmasından darbe alan tedarik zinciri finansman fonlarındaki yatırımcılara 1,7 milyar dolar dağıtacak.



CNBC'nin haberine göre, yatırımcılara ödemeler dün başladı. Bu, 1,7 milyar dolarla birlikte yatırımcılara yapılan toplam ödeme 4,8 milyar dolara ulaşacak.

Öte yandan ABD merkezli yatırım fonu Archegos Capital ile yaptığı işlemler nedeniyle 4,7 milyar dolar zarar açıklayan Credit Suisse, personel ikramiyelerinde de kısıntıya gidebilir.