Credit Suisse, yatırımcılara 1,7 milyar dolar ödeyecek

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, finans şirketi Greensill Capital'in mart ayındaki iflasından etkilenen tedarik zinciri finansman fonlarındaki yatırımcılara 1,7 milyar dolar ödeme yapacak. Böylece, bankanın Greensill Capital'ın çöküşüyle ilgili son bir ay içinde yatırımcılara yaptığı toplam ödeme miktarı 4,8 milyar dolar olacak.

ntv.com.tr 14.04.2021 - 13:26

Credit Suisse, yatırımcılara 1,7 milyar dolar ödeyecek

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İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse, finans şirketi Greensill Capital'ın batmasından darbe alan tedarik zinciri finansman fonlarındaki yatırımcılara 1,7 milyar dolar dağıtacak.

CNBC'nin haberine göre, yatırımcılara ödemeler dün başladı. Bu, 1,7 milyar dolarla birlikte yatırımcılara yapılan toplam ödeme 4,8 milyar dolara ulaşacak.

Öte yandan ABD merkezli yatırım fonu Archegos Capital ile yaptığı işlemler nedeniyle 4,7 milyar dolar zarar açıklayan Credit Suisse, personel ikramiyelerinde de kısıntıya gidebilir.

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