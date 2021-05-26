Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li şirketlerle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Amerikalı CEO'lar ile video konferans yöntemiyle görüşecek.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran'daki NATO zirvesinde ilk kez bir araya gelecek.



O kritik görüşme öncesinde gözler bugüne çevrildi.

TÜRKİYE'DEKİ YATIRIM FIRSATLARI

Görüşmenin ana gündemi Türkiye'deki yatırım ortamı olacak.



Erdoğan, 20'ye yakın büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle akşam saatlerinde bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye'nin yatırım ortamı ve ekonomik görünümü konuşulacak.

Toplantıda bir konuşma yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra şirketlerden gelecek soruları da yanıtlayacak.

