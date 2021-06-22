Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni rekor bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Katar Ekonomi Forumu' etkinliğine video mesajla hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında corona virüs salgını nedeniyle 2020 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3,5 küçüldüğüne ve küresel ticaretin yüzde 10'a yakın daraldığına dikkat çekti.

Bu süreçte az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin salgın karşısında kaderlerine terk edildiğini belirten Erdoğan, aynı kayıtsızlığın aşı konusunda da sergilendiğini söyledi.

"TÜM İNSANLIĞIN AŞISI OLACAK"

Erdoğan, "Dünyanın 100'e yakın ülkesinin halen ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Üstelik yapılan analizler 2023 yılına kadar 85 yoksul ülkenin aşıya erişim imkanı bulamayacağını işaret ediyor. 158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Türkiye'nin geliştirdiği corona virüs aşısının inşallah milletimiz ile birlikte tüm insanlığın da aşısı olacağının müjdesini buradan paylaşmak istiyorum" diye konuştu

''ULUSLARARASI MEDYA SESSİZLİĞE BÜRÜNÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 51 kişinin öldüğü saldırının yaraları henüz kapanmamışken, 2 hafta önce Kanada'da gerçekleştirilen benzer terör eyleminin haberini aldıklarını söyledi.

Erdoğan, "Sokakta yürüyen Müslüman bir aile İslam ve insanlık düşmanı bir terörist tarafından alçakça katledildi. Irkçı terör saldırıları sadece Müslümanları değil Musevileri, Afrikalıları, Asya kökenlileri, Romanları da hedef alıyor. Ancak uluslararası medya ve insan hakları örgütleri bu tür eylemler karşısında bırakınız tepki göstermeyi derin bir sessizliğe bürünüyor" dedi.



"2020 YILINI BÜYÜMEYLE KAPATTIK"



Erdoğan, salgın sonrası dünyanın ekonomik, sosyal ve siyasi bakımdan büyük değişimlere sahne olacağını şimdiden görebildiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Olumsuz ekonomik iklime, tedarik ve lojistik zincirlerindeki aksaklıklara ve artan korumacılığa rağmen 2020 yılını büyümeyle kapattık. Yüzde 1,8'lik oranla G-20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ikinci ülke olduk. OECD tarafından yayınlanan son raporlarda Türk ekonomisi için 2021 yılında yüzde 5,7 ve 2022 yılında yüzde 3,4 büyüme öngörülüyor. Bu yıl toplam ihracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz."



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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BABALAR GÜNÜ'NDE GENÇLERLE BULUŞTU