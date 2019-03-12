Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gebze-Halkalı banliyö tren hattının ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Eskiden 185 dakikada kat edilebilen mesafe iken 115 dakikaya inerek İstanbullulara 1 saat 10 dakika kazandıracak. Hizmet başka, laf başka bir şey. CHP'lilerin böyle bir derdi var mı? İstanbul'un trafik yoğunluğu en çok olan hat günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Normalde 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu hat ulaştıracak. 10 ilçe bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. Marmaray'la birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat diğer hatlara entegrasyonuyla da İstanbul trafiğinde önemli rahatlamaya yol açacak. Bu hatta çalışacak 440 vagondan 300'ünün ülkemizde üretilmiş olmasıyla da iftihar ediyoruz.

"8,5 MİLYAR LİRA HARCANDI"

Yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan hattın şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 km olan raylı sistem uzunluğu 233 kilometreye çıkıyor.



Bana iftira attı MAN adası diye bir şey. 2,5 milyon. Yargı bunu onayladığı anda gelen parayı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bundan sonra yolculuğumuz böyle gidecek. Sen yalan söyledikçe biz de paraları alacağız. Sandık kurmuşlar, CHP'li milletvekilleri garibime 5'er bin lira maaşlarından veriyorlarmış. Yalan söyleme de böyle bir duruma düşme.

"BURASI DEMİR İPEKYOLUNUN İSTANBUL ETABI"



Bugün hizmete açtığımız bu hattın bir diğer özelliği Londra'dan Pekin'e uzanacak demir ipekyolunun İstanbul etabını burası oluşturuyor. Bu hatla birlikte Yüksek Hızlı Trenlerimiz Pendik'i son durak olarak kullanmayacak, Halkalı'ya kadar devam edecek.

Kentsel dönüşüm olayı var. Kartal'da yaşanan olayı bir kenara koymak mümkün mü? Biz buradan bir nasihat almayacak mıyız? Buradan hareketle kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirelim. Biz gönüllülük esasına göre kira bedellerini ödeyeceğiz. İnşaatları yatay mimariyle yapacağız. Biz kaçak yapılan çarpık yapılaşmayla insanın sıkıntı içinde yaşamasını istemiyoruz.