Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi halkına silah çekenlere en güzel cevap bu eserdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni'ne video konferansla katıldı.

Santralin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eserin projesinden inşasına tüm safhalarında emeği geçen eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na, yüklenici firmalara, mühendislere ve işçileri teşekkür etti.



Erdoğan, yapımına başlanan 2008'den bu yana kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaşılan barajın kararlılık sayesinde Türkiye'ye kazandırıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Terör örgütlerinden yurt dışındaki finans kuruluşlarına kadar yıllarca bu barajın yapımına engel olmak isteyen herkesin, bugün karşımızdaki eserin ihtişamı karşısında ezildiğine inanıyorum. Türkiye için Güneydoğu Anadolu Bölgemiz için ve bilhassa bu tesisten doğrudan faydalanacak şehirlerimiz için bugün, bayram günüdür. Özellikle başta ana muhalefet olmak üzere diğer muhalifler, hele hele aşırı uç muhalifler, özellikle buranın yapımı karşısında merak ediyorum acaba ne diyecekler. Zira şu anda bölgenin çiftçisi için, toprakları için en önemli sulama imkanlarından tutunuz içme suyuna varıncaya kadar her şey burada, enerji imkanlarına varıncaya kadar her şey burada. Karşımızda 18 yıldır tavizsiz uyguladığımız laf değil eser üretme siyasetimizin somut bir örneği duruyor. Kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi halkına silah çekenlere, kendi insanının kanını dökenlere verdiğimiz en güzel cevap işte bu muhteşem eserdir. Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir."



"TESİSİN EKONOMİMİZE YILLIK KATKISININ 2,8 MİLYAR LİRA OLMASINI BEKLİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam yıllık enerji üretim kapasitesi 4,1 milyar kilovatsaat olan hidroelektrik santralinin ilk etapta 200 megavat gücündeki birinci ünitesinin hizmete alındığını belirterek, şu bilgileri verdi:



"Her ay bir türbini hizmete vermek suretiyle yıl sonuna kadar Ilısu'yu tam kapasite faaliyete geçireceğiz. Ilısu'nun maliyeti, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, inşaatı ve diğer harcamalarıyla birlikte toplamda 18 milyar lirayı buldu. Barajın inşası konusunda en çok istismar edilen Hasankeyf başta olmak üzere tüm tarihi ve kültürel varlıklar özenle korunmuştur. Sadece bu tür çalışmalar için 200 milyon liralık bir kaynak kullanılmıştır. Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının ise 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz. Temelde yüksekliği 135 metre, toplam su depolama hacmi 10,6 milyar metreküp olan Dicle Nehri'ne taktığımız bu nadide gerdanlık, GAP'ın da en önemli unsurlarından biridir."



Eserin 1.200 megavatlık toplam kurulu gücüyle Türkiye'nin en büyük 4'üncü ve dolgu hacmi bakımından da 2'nci barajı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde ise Ilısu, dünyada bir numaradır. Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1,1 milyar kilovatsaat enerji üretecek hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz. Şimdi buradan sesleniyorum, 'Çiftçilere ne yaptınız?' İşte bütün bu arazileri sulamak suretiyle o suya hasret topraklar çiftçinin gönlüne su serpmiştir. Ne yaptığımızı anladın mı Bay Kemal?" diye konuştu.

Erdoğan, Ilısu Barajı'nın, en büyük faydayı görecek olan Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'taki vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. "Herhalde terör örgütleri bu sudan da nasibini almazlar diye düşünüyorum" diyen Erdoğan, onların bu barajları kullanım emellerinin farklı olduğuna dikkati çekti.



Erdoğan, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca siyasi ve sosyal tartışmaların içinde kaybolup giderken çağın temel hizmetlerinden mahrum kalan milletin çok büyük acılar çektiğini anlattı.



"HİÇBİR ALANI İHMAL ETMEDİK"



Bundan 18 yıl önce Türkiye'yi demokraside ve ekonomide dünyanın en ileri ülkeleri arasında yükseltme azmi ile yola çıktıklarında birilerinin birkaç yıl iktidarda kalıp gideceklerini düşündüğüne vurgu yapan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Ama biz planlarımızı, programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık dilimlere göre yaparak geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık ve dedik ki eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu dört temel taş üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz ve buna daha sonra ulaşımı ilave ettik, tarımı ilave ettik ve bunlarla beraber güçlenen bir Türkiye'yi inşa ettik."



Erdoğan, milletin de her seçimde artan bir oranda destek vererek kendilerine doğru istikamette yürüdüklerini gösterdiğini belirterek, sadece 18 yılda kendilerinden önceki 79 yılda yapılanların tamamının kimi alanlarda 5 katı, kimi alanlarda 10 katı ve daha fazlasını hizmet üretmeyi başardıklarını ifade etti.



Demokrasilerini güçlendirirken ekonomilerinin altyapısını da makro düzeyde dünyanın en üst ligine çıkma hedefine uygun seviyelere getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, eğitim, sağlık, adalet ve emniyet temelinde ülkeyi kalkındırırken ulaşımdan tarıma, enerjiden turizme hiçbir alanı ihmal etmediklerini kaydetti.



"BİZ CUMHUR İTTİFAKI OLARAK DİMDİK BU YOLDA YÜRÜYECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun en somut örneklerini sulama ve enerji yatırımlarında görmenin mümkün olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Geçtiğimiz 18 yılda toplam 8 bin 362 tesisi ülkemize kazandırdık. Türkiye, 2002 yılında 276 baraja sahipti. Biz buna 585 baraj daha ekledik. Ana muhalefetin başı konuşuyor, israftan bahsediyor, bu yatırımlar mı israf? 79 yılda bunların nesi vardı. Bunların üzerine inşa ettiklerimiz ortada. Şunu bir defa unutmayalım, gözünüz vardır görmezsiniz o ayrı mesele, diliniz vardır gerçekleri hakikatleri konuşmazsanız o da ayrı bir mesele ama bilesiniz ki bu millet, bu gerçeklerin hepsini görüyor. Benim çiftçi kardeşim bu inşa ettiğimiz barajları görüyor. Önümüzde inşallah peyderpey onları da göreceksin Bay Kemal ve diğer muhalifler ama Cumhur İttifakı'nı burada bir kenara koyuyorum. Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız ve bunları belki bir ay arayla belki daha kısa ama süratle bunların da açılışını yapıp inşallah bu yaz özellikle bu konuda bir zenginlik dönemi olacak. Enerjide, suda."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2002 yılında 97 hidroelektrik santraline sahip olduğunu, buna 584 hidroelektrik santrali daha eklediklerini belirtti.



Erdoğan, "Bu ne demektir biliyor musunuz? Yenilenebilir enerjide Türkiye, dünyada devrim gerçekleştiren ülkelerin başında gelen ülkelerden bir tanesidir" diye konuştu.



Türkiye'nin 2002 yılında 228 sulama göletine sahip olduğunu, buna 385 gölet daha eklediklerini aktaran Erdoğan, Türkiye'nin 2002 yılında 84 içme suyu tesisine sahip olduğunu, buna 247 tesis daha ekleyerek ülkeye 4,5 milyar metreküpe yakın sağlıklı içme suyu kazandırdıklarını söyledi.



Türkiye'nin 18 yılda, 18 milyon dekar araziyi daha sulamaya açarak, üretimini katladığını, bereketlendirdiğini, aynı başarılı fotoğrafı tüm hizmet ve yatırım alanlarına teşmil etmenin mümkün olduğunu anlatan Erdoğan, bitenlerin yanı sıra halen inşası süren, tamamlanmak üzerinde olan ve proje aşamasında olan pek çok yatırımın bulunduğunu belirtti.



Sadece 2020 yılında inşası tamamlanan 403 tesisi hizmete sunmayı planladıklarını ifade eden Erdoğan, hizmete alacakları bu yatırımların ülkeye katkısının zirai gelirde 14 milyar lira, enerjide 28,5 megavat kurulu güç, taşkın korumada 4,5 milyon dekar, içme suyunda 4,5 milyon metreküp, toplulaştırmada 4,2 milyon hektar olduğunu, hepsinin resmi açılışlarını önümüzdeki haftalar ve aylar içinde peyder pey gerçekleştireceklerini kaydetti.



"GECE GÜNDÜZ ESER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye ve millete hizmet yolunda "durmak yok, yola devam" anlayışıyla gece gündüz eser üretmeye devam edeceklerini dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:



"Sokağa çıkma sınırlamalarını, ülkede hayatı tümüyle durdurmak değil, insan hareketliliğini azaltarak salgının yayılmasını engellemek için getirdiğimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde temel ihtiyaçlar ve üretimlerle ilgili sektörler başta olmak üzere sokağa çıkma sınırlamasının dışında tutulan kesimler, teker teker sayılmıştır. Bunlar arasında tarım ve hayvancılık kesimi de vardır. 23 Mayıs'ta başlayıp, bayramın son günü olan 26 Mayıs gecesine kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının dışında kalanlar arasında bitki ve hayvan üretimiyle iştigal eden vatandaşlarımız da bulunuyor.



Örneğin ne Isparta'daki gül yetiştiren ne Karadeniz'in Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun'daki çay toplayan, ne ülkemizin dört bir yanında hububatını eken, tarlasını sulayan, hayvanını otlatan üreticilerimiz için herhangi bir kısıtlama yoktur. Hep söylediğim gibi ülkemizde ekilmemiş tek karış toprak, harekete geçirilmemiş en küçük bir potansiyel bırakmadan hep birlikte çok çalışarak yeni döneme hazırlanacağız."



HASTANE PROJELERİ



Corona virüs döneminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara şifalar dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Biz, bu süreçte inşallah arka arkaya bazı hastanelerimizin açılışlarını yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi perşembe günü Başakşehir'de açacağımız Çam ve Sakura Şehir Hastanesidir. 2 bin 500 yataklı bu hastanemiz çok önemli bir çekim alanı oluşturacaktır. Bunun yanında Yeşilköy'de acil bir hastane ki bu da yine Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi olacak. Bunun yanında aynı gün Hadımköy'de Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ki bu hastanenin aslında geçmişi Sultan Abdülhamid'in askerlerimiz için yaptırdığı bir hastaneydi. Ama maalesef harabeydi, biz bu hastanenin gayet güzel muhteşem bir şekilde restorasyonunu yaptık. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş olarak açılışını yapacağız. Bir diğeri Sancaktepe'de Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin açılışını yapacağız. O da 1000 yataklı, 1000 odalı. Bunları niye yaptık? Özellikle bu hastaneler, bizim uluslararası alanda bir sağlık merkezi haline getirdiğimiz Türkiyemizin, Sancaktepe eskiden orada malum askeri havaalanı vardı. Şimdi bu havaalanından inecek, hemen hastaneye gelecek. Yeşilköy'de yine aynı şekilde havaalanımız vardı. İnecek oradan hastaneye geçecek. Böylece ulaşım noktasında en ufak bir sıkıntı yaşamadan uluslararası camiaya sağlık hizmetini verme fırsatını yakalayacağız. Bunlar dışında da Başakşehir'e de oralardan süratle geçme imkanı olacak."



Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin, ülkeye, bölgeye, millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, başta Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve ekibine, DSİ'de görev yapanlara, katkı sunanlara teşekkür etti.



ERDOĞAN'DAN SOSYAL MESAFE UYARISI



Santralde üretilecek elektriği ve barajda kullanacak suyu kullanacak vatandaşlara afiyet ve bereket dileyen Erdoğan, "Tüm İslam aleminin Leyle-i Kadrini tebrik ediyorum. İnşallah cumartesi günü erişeceğimiz Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbimden, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Dünyayı adeta yakıp kavuran salgının bir an önce sona ermesini Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa katılan bakan, vali ve milletvekillerine sosyal mesafe uyarısında bulunarak, "Fiziki mesafeye dikkat ederek, öyle kol kola yok, dirsek dirseğe yok. Sosyal mesafe, sosyal mesafe yapalım. Çok yakınız. Maskesi olmayanlara da maske verelim. Önce tedbiri biz alalım ki milletimizden de tedbir isteyelim. Maske, mesafe, temizlik. Bu üç şey çok önemli" ifadesini kullandı.



Erdoğan'ın direktifi doğrultusunda bakanların butona basmasıyla, elektrik üretecek türbinin açılışı gerçekleştirildi.