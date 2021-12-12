Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı: Stokçuların yeni oyunu deşifre oldu

Sabah'ın haberine göre, AK Parti'nin, Başkan Erdoğan'ın "Stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız" açıklamasının ardından stokçularla mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeyi TBMM'ye sunması beklenirken, stokçuların yeni bir oyunu daha deşifre oldu.

STOKÇUDAN "BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ" MASALI



Çevikoğlu, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, son dönemde e-ticaret platformlarında mağazası bulunan bazı firmaların oynadığı stok oyununa dikkat çekti. E-ticaret sektöründe bugüne kadar fahiş fiyatlar ve sahte indirimlere karşı büyük bir mücadele yürüttüklerini ifade eden Çevikoğlu, "Covid-19 salgını sonrası e-ticarette satış yapan firma sayısı 320 binlere ulaştı.

Bunlar içerisinde iyi satıcılar da kötü satıcılar da olabiliyor. Biz de sektör olarak bu kötü satıcıları tespit etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Geliştirdiğimiz yazılımla fiyat-indirim kıyaslamaları yaparak sahte indirimleri bu yazılımla tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz firmaları önce uyardıktan sonra, aynı yöntemi devam ettirdikleri takdirde platformumuzdan çıkararak gerekli mercilere şikayet ediyoruz" dedi.

Çevikoğlu, e-ticarette oynanan stok oyunu hakkında ise "Özellikle son dönemde e-ticaret platformlarında mağazası bulunan bazı satıcıların stoklar üzerinde oyun oynadığını tespit ettik.



Bunlar önce stokta bulunan ürünlerini vatandaşa satarak, ödemesini garanti altına alıyorlar. Bilindiği üzere ürün teslim edilmeden e-ticaret platformları ürünün ücretini mağazalara geçmiyor.



Ancak bu satıcılar ürünü sattıktan sonra müşterisine söz konusu ürün için 'stoğumuzda yok' diyerek, bir kaç gün tüketiciyi oyalıyorlar. Eğer o sürede ürün fiyatı artarsa satışı iptal ederek para iadesini sağlayıp ürünü yeniden yüksek fiyattan satışa koyuyorlar. Bu şekilde stokçuluk yapanları tespit ederek fırsatçılara izin vermiyoruz" diye konuştu.

E-ticaret platformlarında stok açtıktan sonra "stok yok" bahanesiyle satışı iptal eden mağazaların vatandaş tarafından da kendilerine bildirilmesine isteyen Çevikoğlu, "Tüketicinin tek kuruşunun bile hesabını soracağız" değerlendirmesinde bulundu.



ÜRETİCİLERE STOKLARI ERİTİN ÇAĞRISI



Çevikoğlu, geçtiğimiz yıl ilk kez Türkiye'nin yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com üzerinden "Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı" sloganıyla indirim kampanyası başlattıklarını da hatırlatırken, kampanya kapsamında KOBİ ve ulusal markalara, "Stoklarınızı birlikte bitirelim" anlayışıyla satışlarını artırma imkanı sağladıklarını söyledi.



Çevikoğlu, "Geçen yıl ilk kez başlattığımız milli indirim günleri kapsamında tüm firmalara bir önceki yıldan kalan ürünlerini bitirmeleri için stoklarını boşaltmaları çağrısında bulunmuştuk. Bu yıl da aynı şekilde gelenekselleştirdiğimiz indirim günleri kapsamında yılın son pazarı olan 26 Aralık Pazar gününden yeni yılın ilk ışıklarına kadar gerçek indirimlerle üreticilerin stoklarını eritmelerine yardımcı olacağız" diye konuştu.