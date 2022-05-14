Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş çay alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış töreninde konuştu.

Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı olma özelliğini taşıyor.

''ÜLKEMİZDEKİ HAVALİMANI SAYISINI 57'YE ÇIKARDIK''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanı. Bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz üzerinden inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Rize-Artvin ile birlikte ikisi ülkemizdedir. Ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık.

''5 YILDA TAMAMLANDI''

5 yılda yaklaşık 4,4 milyar liralık yatırımla tamamlandı.

''BU ESER HAVA YOLU ULAŞIMINDA ALINAN MESAFENİN SEMBOLÜ''

Türkiye'nin kalkınmada özellikle de hava yolu ulaşımında son 20 yılda katettiği mesafesinin sembolü olarak gördüğüm bu eser ne dağ ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ



Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği bir iklimde ülkemizi geleceğine hazırlıyoruz. Bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz. Tek vaatleri Türkiye'yi her şeyi ile eskiye döndürmek.



2022 YAŞ ÇAY ALIM FİYATINI AÇIKLADI



2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl kilogramda 3,87 liraydı bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz. Çayda kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Üreticilerimiz çaylarını, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Günde 100'er ton kapasiteye sahip İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikaları önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak.''