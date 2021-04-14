Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri kapsamında gençlerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan'a ilk yöneltilen soru Kanal İstanbul ile ilgili oldu. Dev proje için "42-43 km uzunulğu olan kanal burası, bu kanalda Karadeniz’i Marmara’ya bağlıyoruz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bununla birlikte de tabi Karadeniz’de ve Marmara tarafında gelen gemilerin oralarda bekleme beklememe bu süreçler hepsi bizim kudretimizde. Tabi bunun Montrö ile yakından ve uzaktan alakası da yok. Montrö, İstanbul Bogazı ile alakalı sözleşmeydi.

Dolayısıyla burada kendi bağımsızlığımızı kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz. Şimdi Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan Kanal İstanbul ne yapacaktır? Çok daha huzurlu rahat olacaktır. Kanal İstanbulumuzu, İstanbulumuza kazandırdığımızda İstanbul çok çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak ve İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır."

BİLDİRİ TEPKİSİ

Gelen soru üzerine 104 emekli amiralin bildirisine de değinen Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak ordunun başkomutanıyım. 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz? Bu özgürlüğünüzle alakalı değil. Koordine olan, aynı düşünce kalıbı içinde böyle bir metnin ortaya konulmasını başkomutan, Cumhurbaşkanı olarak kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"KADIN HAKLARINA SAYGI GETİRMEDİ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a feshedilen İstanbul Sözleşmesi de soruldu. "İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle maalesef ne ülkemizde ne dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirmedi" diyen Erdoğan, "Şu anda Avrupa Konseyi, AB ülkelerinden de 11 tanesi bundan çekilme arafesinde" dedi.

Erdoğan, "Kadına şiddeti bizim anayasamız reddediyor mu? Reddediyor, kabul etmiyor. Burada bizim üzerinde durmamız gereken, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddet ile ilgili yasa. Bu zaten var, biz burada öyle bir medeniyetin, öyle bir dinin mensubuyuz ki, bizim dinimizde kadına şiddet bir defa haramdır, eğer biz böyle bir sözleşmeye illa ihtiyacımız varsa, biz bu sözleşmenin daha adilini, daha güzelini, daha güçlüsünü kalkarız Ankara Sözleşmesi diye bir sözleşme hazırlarız, onunla beraber yola devam ederiz" diye konuştu.