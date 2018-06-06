Son dakika haberi! Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından ATO Congresium'da şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcıların ramazan ayını tebrik etti.



Erdoğan, "Güzel bir iftar sofrasındayız. İftarlar, bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Tuttuğunuz oruçların, bu ay boyunca yaptığınız ibadetlerin, hayır ve hasenatın Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Bizleri, huzuru kalple bu mübarek aya eriştiren Rabbimizin, inşallah ailelerimiz, dostlarımız ve sevdiklerimizle beraber kutlayacağımız bayrama da kavuşturmasını diliyorum." diye konuştu.



Terörle mücadelede ve 15 Temmuz darbe girişiminde verilen tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz eden Erdoğan, gazilere de sıhhat ve afiyet diledi.



"TÜRK MİLLETİ ALİCENAP MİLLETTİR"



Arif Nihat Asya'nın "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirindeki "Şehitler tepesi boş değil/Biri var bekliyor/Ve bir göğüs, nefes almak için rüzgar bekliyor/Türbesi yakışmış kutlu tepeye/Yattığı toprak belli/Tuttuğu toprak belli/Kim demiş meçhul asker diye" dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Nefes almak için rüzgar bekleyen bir millete, aradığı o gücü, morali, güveni veren tüm kahramanlarımıza şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Halen sınırlarımız içindeki dağ başlarından Kuzey Irak'taki terör yuvalarına, El Bab'dan Afrin'e kadar pek çok yerde operasyon yürüten, güvenlik sağlayan tüm askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, istihbaratçılarımıza, güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum. Allah bizlerin huzuru ve güvenliği, evlatlarımızın geleceği için bu büyük mücadeleyi yürüten tüm kahramanlarımızı korusun diyorum. Bizlerin bu güzel iftar sofrasında bir araya gelmesine vesile olanlara da teşekkür ediyorum. Türk milleti alicenap bir millettir. Bu milletin devleti de elbette ona göre hareket edecektir. Nitekim öyle de oluyor. Şehitlerimizin emaneti olan yakınlarına ve gazilerimize hem millet hem de devlet olarak tüm imkanlarımızla sahip çıkıyoruz."



"YAPTIĞIMIZ HİZMETLERİN EN YAKIN ŞAHİTLERİ SİZLERSİNİZ"



Erdoğan, bir insanın canını ortaya koyarak yürüttüğü mücadeleye dünyevi olarak paha biçilmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Bunun için şehitlerimiz ve gazilerimiz en büyük mükafatı yarın Hak katında alacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.



Bu fani dünyada şehit yakınları ve gaziler mağdur olmasınlar, hayatlarını belli bir standardın altında yaşamak zorunda kalmasınlar diye gayret gösterdiklerini dile getiren Erdoğan, "Şehitlerimizin emanetine gazilerimizin fedakarlığına layık olmak için yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitleri sizlersiniz. Eksikler, aksaklıklar elbette olabilir. Kimi terbiyesizler elbette çıkabilir. Bu sorunların hepsi de çözülür. Önemli olan sizlerin milletimizin gönlündeki yerinizdir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ve gazilerin el üstünde tutulduğunu gördüklerine işaret ederek, şöyle konuştu:



"Biz, dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz. Şehitlik ve gazilik makamı bu milletin alameti farikasıdır. Biz, dedelerimizden ve onların babalarından Balkan Savaşı'na, Birinci Dünya Savaşı'na, İstiklal Harbi'ne dair kahramanlık hikayelerini şehit ve gazi anılarını dinlerdik. Sonra Kore'den Kıbrıs müdahalesine kadar daha yeni hikayeleri bizzat yaşayanlardan dinlemeye başladık. Ardından kendi akranlarımızdan terörle mücadelede yaşadıkları hadiseleri dinledik. 15 Temmuz zaten hepimizin içinde olduğu başlı başına bir kahramanlık hikayesiydi. Eğer bu coğrafyada yaşamakta kararlıysak, ecdadın mirası olan dik duruşumuzu koruyacaksak, eğer iddialarımızın, hedeflerimizin peşinden gideceksek, gelecekte de şehitlik ve gazilik hikayeleri anlatılmaya devam edecektir. Biz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta ifade ediyoruz. Amacımız şehitlerimize ve gazilerimize layık olabilmektir. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin. Rabbim bu milleti ebediyete kadar kaim ve muzaffer eylesin."

Erdoğan, Ankara Ticaret Odasının geçen nisan ayında seçilen yönetimini tekrar tebrik etti.



Erdoğan, oda yönetiminin, aralarında 15 Temmuz gazilerinin de bulunduğu isimlerden oluşmasından ayrıca memnuniyet duyduğunu söyledi.



Sanayide ve ticarette giderek yükselen bir güç haline gelen Ankara'nın, sadece bürokrasisiyle değil, üretim ve ihracat gücüyle de ekonomide belirleyici hale gelmeye başladığına işaret eden Erdoğan, "Savunma sanayisi başta olmak üzere yüksek teknoloji gerektiren alanlarda gösterdiği atılımın Ankara'yı çok farklı bir yere doğru götürdüğüne inanıyorum." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin şehitleri ve gazileri sayesinde üstesinden geldiği saldırıların, ekonomik ayağının bulunmamasının mümkün olmayacağına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:



"İşte bu ekonomik saldırıları da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz, İstanbul Ticaret ve Ankara Ticaret odalarımız başta olmak üzere iş dünyamızın desteğiyle karşılıyoruz. Şimdi burada biz sadece güçlü Meclis demiyoruz, biz sadece güçlü hükümet demiyoruz, biz sadece güçlü Türkiye demiyoruz. Bütün bunlarla beraber aynı zamanda güçlü ekonomi diyoruz. Türkiye, geçtiğimiz 16 yılda ortaya koyduğu ekonomi performansıyla dünya çapında bir modeldir, dünya çapında bir efsanedir. Ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyüterek gelişmekte olan ülkeler arasında en ileriye çıkartarak, gelişmiş ülkeler sınıfına bir adım mesafeye taşıdık."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu dönemde, yıllık 5,7 büyüme oranıyla dünya ortalamasının iki katı bir gelişme gösterdiğini hatırlattı.



Satın alma paritesine göre 18'inci sırada bulunan Türkiye'yi 13'üncü sıraya çıkardıklarını anlatan Erdoğan, "Bundan 16 yıl önce bir Türk vatandaşı Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarının üçte biri kadar gelire sahipti. Peki 16 yıl sonra geldiğimiz yer neresi? Bugün bir Türk vatandaşı, AB vatandaşlarının yaklaşık üçte ikisi kadar bir gelire sahip hale gelmiştir. Hedefimiz, 2023'e kadar bu oranı eşitlemek ve hatta geçmektir." diye konuştu.



EKONOMİ GÖSTERGELERİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 10 yılda gerçekleştirdiği 8 milyona yakın istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamından daha fazla iş alanı açtığına işaret etti.



Bir yandan geliri, diğer yandan istihdamı artırarak eşine az rastlanır bir başarı hikayesine imza atıldığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Son günlerde kurlar ve faizler üzerinden oynanan bir oyunla ekonomimiz bir kez daha sabote edilmeye çalışılıyor. Türkiye'nin ne gelirlerinde ne giderlerinde ne borçlanmasında ne borçlarını ödemesinde en küçük bir sıkıntısı yoktur. Tam tersine, makro rakamlar açısından baktığımızda Türkiye, bırakınız gelişmekte olan ülkeleri, gelişmiş ülkelerin çoğunun dahi ilerisinde bir fotoğrafa sahiptir. Bütçe açığımızdan borç stokumuza, döviz varlığımızın borçları karşılama oranından bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranına, büyüme rakamlarına kadar ekonomiyle ilgili ne kadar gösterge varsa hepsi de çok iyi bir düzeydedir."



"TÜM ZAMANLARIN REKORUNA GİDİYORUZ"



Erdoğan, Türkiye'nin ihracatının 36 milyar dolardan ulaştığı 162 milyar dolarla rekor kırdığının altını çizerek "Turizmle vurmak istediler. Bu yıl hedef inşallah 40 milyon turisti ağırlayacağız. Tüm zamanların rekoruna gidiyoruz." dedi.



Yakında bu yılın ilk çeyrek büyüme rakamlarının açıklanacağını bildiren Erdoğan, Türkiye'nin büyüdüğünün mü, küçüldüğünün mü görüleceğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ekonomimize bakarak değil, ülkemiz aleyhinde oluşturulan havayı körüklemek için açıklamalar yapan kredi derecelendirme kuruluşları büyüme rakamlarımızı görünce bakalım mahçup olacaklar mı? Bunların derdi ne biliyor musunuz? 24 Haziran. 24 Haziran'da acaba AK Parti'yi çökertebilir miyiz? Erdoğan'ı çökertebilir miyiz? Bütün hesapları bu. Ama çökertemeyecekler, başaramayacaklar. Öyle sipariş üzere kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri oranlarla bir yere gidemezler."



"EKONOMİMİZ, 24 HAZİRAN'IN ARDINDAN DAHA GÜÇLÜ BİR YÜKSELİŞE GEÇECEK"



Yunanistan'daki duruma dikkati çeken Erdoğan, "Batmışlar adamlar, bitmişler. Batmış, bitmiş adamların derecesini dört kat yükseltiyor. Bunlar batmış, çökmüşler. Sen oradan onu yükseltmekle kurtarıyor musun? İşte buyur, sokakların hali... Ne haldeler görüyorsunuz. Kur, faiz ve enflasyon sarmalıyla bozulmak istenen ekonomimiz, 24 Haziran'ın ardından yeni ve çok daha güçlü bir yükselişe geçecektir. Onun da müjdesini şimdiden veriyorum." ifadesini kullandı.



Türkiye'de, yatırımları 16 yılda 11 kat artırdıklarını dile getiren Erdoğan, son yıllarda küresel ekonomideki finansal daralmanın etkisiyle uluslararası yatırımlarda bir gerileme yaşandığını söyledi.



Erdoğan, "Ancak Türkiye'nin cazibesi öylesine büyük ki küresel düzeydeki sıkıntılara rağmen yatırımları yeniden artırabileceğimize inanıyorum. Seçimlerin hemen ardından bu konuda kolları sıvayacak ve daha çok gayret göstereceğiz." dedi.



Teşvikler konusunda da çok önemli düzenlemeleri zaten hayata geçirdiklerini aktaran Erdoğan, bunları geliştirmekle kalmayacaklarını, doğrudan yatırımcılara hizmet edecek bir yapı kurarak süreci hızlandıracaklarını vurguladı.



Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır, olmayacak. Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı bankalara, katılım şirketlerine ve diğer yatırım mecralarına yatırarak lütfen sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine hep beraber katkıda bulunun. Biz Varlık Barışı'nı bunun için çıkardık. Gel, Varlık Barışı'nda hem kazan hem ülkeye de kazandır. Maliye Bakanım, 'Vergi de yok.' diyor. Önce vergiyi koymuştu, dedik ki sıfırla. Vergi de yok. Gel kazan. Bundan daha güzel bir imkan olur mu? Hem kayıt dışından da kurtuluyorsun. Her şeyi kayıt altına alıyorsun. Dolayısıyla Türkiye'nin kayıt dışı ekonomiyle yürütülmediğini de ispat ediyorsun. Bu adımı atmamız lazım."



"GELİN İMAR BARIŞI'NDA DA HEP BERABER YERİMİZİ ALALIM"



Türkiye'nin kaynağa ihtiyacının bulunduğunu ve en büyük kaynağın milletin kendisi, iş adamları, sanayiciler, tüccarlar olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Biz, devletiyle sorunlu hiçbir birey kalmasın diye kamuya olan tüm borçları yeniden yapılandırdık. Bir de İmar Barışı'nı çıkardık. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanımız da bununla ilgili güzel açıklamalar yaptı. Gelin İmar Barışı'nda da hep beraber yerimizi alalım. İmar Barışı'yla birlikte de halkım çok şeyler kazanacak. Tüm vatandaşlarımızın, bu imkanları kullanarak kendisine, geleceğine daha güvenle bakabileceği bir iklim oluşturmasını diliyoruz. İşte bunun için vakit Türkiye vakti. Vakit ekonomi vakti diyoruz."