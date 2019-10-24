Meclis’te 2020 yılı bütçe görüşmeleri Plan Bütçe Komisyonu'nda başladı.
Cumhurbaşkanlığının hazırladığı bütçenin sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapıyor.
Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"2020 yılı büyüme tahmini yüzde 5.
2020 yılında 2019 yılına göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 11.8’e gerilemesi beklenmektedir”
Enflasyonun 2020 yılında yüzde 8.5’e, 2022 yılında ise yüzde 4.9’a düşmesini beklemekteyiz.
Kırılganlıkları önlemek adına İhtiyaç duyulması halinde bankaların mali yapısını güçlendirecek tedbirler alınacaktır.
2002'de toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faiz harcamalarına giderken, 2020 bütçesinde sadece 17,7 lirasının faiz harcamalarına ayrılacağı tahmin ediliyor.
Yurt içi tasarrufların artırılması planlanmaktadır, tasarrufların milli gelire oranının yüzde 30’a çıkarılması hedeflenmektedir.
Mali disipline kararlılıkla devam edeceğiz.
2020 yılında işletmeler tarafından sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken 25.3 milyar tutarındaki işveren pirimini bütçemizden karşılayacağız."