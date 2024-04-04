Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

İstikrarlı ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında cari açığın azaltılması temel hedefler arasında yer aldığını söyleyen Yılmaz, dış ticaret dengesindeki olumlu gidişatın; önümüzdeki dönemde cari açık üzerindeki baskıyı azaltacağına dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı :

"2024 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre ithalatımız yüzde 12,6 oranında azalırken ihracatımız yüzde 3,6 oranında artmıştır. Dış ticaret açığımız aynı dönem itibarıyla 34,8 milyar dolardan 20,5 milyar dolara gerileyerek, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 41,2 oranında azalmıştır.



Dış ticaret dengesindeki olumlu gidişat, önümüzdeki dönemde cari açık üzerindeki baskıyı azaltmaya devam edecektir.



İlk çeyrek gelişmelerinden hareketle, 2024 yılı cari açığımızın milli gelire oranının OVP’de öngörülen yüzde 3,1’in oldukça altında geleceği tahmin edilmektedir.



Dünya ticaretinde büyümenin tarihsel ortalamalarının altında seyrettiği, ana pazarımız olan Avrupa’da durgunluk yaşanan bir dönemde ihracatçılarımızın yüksek performansını tebrik ederiz.

Büyümede dengeli bir yaklaşım çerçevesinde ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."