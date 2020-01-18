Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport Projesi hakkında bilgi aldı

Doğuş Grubu'nun, Bilgili Holding ortaklığıyla yürüttüğü Galataport Projesi'nde geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport'u ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport Projesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Beyoğlu'daki Galataport Projesi'ne geçti.

Yapımı devam eden proje hakkında bilgi alan Erdoğan'ı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da ziyarette yer aldı.

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