Cumhurbaşkanı: Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, normalleşmeyi  hedefliyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirket yöneticileriyle bir araya geldi. Video konferans yönetimiyle yapılan toplantıda Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Salgın döneminde dünya ekonomileri bir kaç istisnai dışında çok ciddi daralmalar aşadı. Türkiye'nin önünde yeni fırsat pencerelerinin açılmasını sağladık. Salgın döneminde birçok firmamız daha önce hiç varlık göstermediği ülke ve bölgelerde açılma imkanı buldu.

Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz.

2021 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracatımız yüzde 33,1 artışma 68 milyar 752 milyon dolara çıktı. Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye'ye olan yatırım taleplerinde ciddi bir artış görüyoruz.

ABD ile müttefiklik ilişkimizi önemsiyoruz. Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkarlara ve değerlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz.

Üç kıtanın kalbi konumundaki Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getireceğimize inanıyorum. 2023'e giden süreçte ülkemizi darbe anayasasından kurtararak yeni bir sivil anayasa hazırlığımızı ilan ettik"