Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, Volkswagen yatırımı ile ilgili umutlu konuştu

Volkswagen yatırımında sürecin nasıl olacağına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, şunları söyledi;

"Bu konuda daha önceden yaptığımız açıklamalarda da söylediğim gibi sürecin içeriğiyle ilgili çok fazla bir açıklama yapabilme şansım yok. Haliyle mahremiyet ve karşılıklı beklentilerinden dolayı ve görevimizin doğası gereği; fakat şunu söyleyebiliriz ki, bizim daha öncede belirttiğimiz gibi, ülke olarak bu yatırım projesinde başarılı olduk ve ülkemizde ilgili şirketin Türkiye’de bir şehrimizde şirket kurmasına kadar gelen, en azından kamuoyuyla paylaşılan kısım üzerinden açıklama yapabileceğim için o noktadan ilerliyorum.

"TÜRKİYE EN İDEAL LOKASYON"



Bloomberg HT'den Burak Karagöz'e konuşan Ermut'un açıklamalarından satır başları;

"İlgili şirketin Türkiye'de şirket kurmasına kadar gelen bir süreç yaşadık. Dolayısıyla burada, ülkemizin bu yatırımı çekme noktasında, ilgili kurumlarıyla birlikte Cumhurbaşkalığı Yatırım Ofisimizin, Sanayi Bakanlığımızın, sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, tüm kamuda bize destek veren kurumların hepsinin katkısıyla ve tabii ki otomotiv sektörünün bütün paydaşlarının katkısıyla bu yatırım için Türkiye'nin en ideal lokasyon olduğu bizzat şirket tarafından teyid edilmiş oldu.

Burada kritik soru son dönemdeki özellikle bizim Barış Pınarı operasyonumuzla birlikte Batı'dan gelen haksız tepkilerle birlikte maalesef bazı siyasi angajmalar yüzünden yatırımla ilgili bir bekleme sürecine girildi. Dolayısıyla biz bu sürecin sonunda yine aklıselimin hakim olup, şirketin profesyonel bir şekilde davranıp daha önce verdiği yatırım kararı doğrultusunda hareket edeceğini düşünüyoruz.



"BU SENE İÇERİSİNDE UMARIZ Kİ BİR GELİŞME OLACAKTIR"



Fakat tabii ki, yani başta iki ülke olmak üzere, genel Türkiye ile Avrupa'nın ilişkileri ve global düzeydeki siyasi anlamda attığı adımlar düşünülürse, eğer dediğim gibi global ve bölgesel düzeyde beklenmedik bir kriz olmadığı sürece, ülkeler arasındaki özellikle Avrupa-Türkiye ilişkilerinde bir iyileşme öngörebiliriz. Bu noktada pozitif gelişmeler hızlı bir şekilde yansırsa bu sene içerisinde umarız ki bir gelişme olacaktır. Hatta yılın ilk yarısında. Ama tabi dediğim gibi bunlar çok kontrolümüzde olan, üzerine spükalitif, yani üzerine sağlıklı yorumlar yapabileceğimiz alanlar değil. Biraz daha spekülatif kısmı artık işin siyasi kısmı ama en azından işin ekonomik ve rakamsal kısmıyla ilgili Türkiye üzerine düşeni yaptı.

Firma da o noktada gayet net bir şekilde Türkiye'nin rekabetçi avantajını gördü ve bu noktada karar vermişti zaten. Profesyonel tarafın da umarız bu siyasi ilişkilerle ilgili endişeleri ve bu ortamdaki belirsizlik de ortadan kalkar ve ilgili firma olsun yine buna benzer diğer yatırımlarda da olsun, yatırım kararlarını biz duymaya başlarız diye düşünüyorum."

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