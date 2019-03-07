Doğu Akdeniz’in en büyük marina zincirlerinden biri olan D-Marin, Dubai’yi lüks yatlar tarafından tercih edilen uluslararası bir destinasyona dönüştürmek üzere çalışmaya başladığı Meraas ve Dubai Holding’le yeni bir iş birliğine imza attı.

Körfez bölgesinde yer alan marinaların gelişimi ve yönetimi konusunda artan talebi karşılamak ve Dubai'de bölgesel bir merkez yaratmak amacıyla kurulan D-Marin Dubai LLC, misafirlerine hizmet vermeye başladı.



Kurulan D-Marin Dubai LLC şirketi Dubai’de bulunan Al Seef, Marasi, Jaddaf Waterfront marinalarına Marina Yönetimi; Port De La Mer, Dubai Harbour, Marsa Al Arab marinalarına ise Teknik Danışmanlık hizmeti sunuyor.



D-Marin, Orta Doğu’da Marina Yönetim Hizmetlerini geliştirmek, Dubai ekonomisini çeşitlendirmeye ve geliştirmeye katkıda bulunmak, şehrin bölgede ve dünyada önemli bir tatil ve lüks deniz turizmi destinasyonu olarak konumunu ileriye taşıma konusundaki kararlılığını D-Marin Dubai LLC ortaklığı ile devam ettirecek.