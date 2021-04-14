D Maris Bay, 2021 sezonunu yeniliklerle açıyor

Misafirlerine özel bir sezon hazırlayan D Maris Bay, havalimanından özel helikopterle transfer seçeneği, farklı tatil deneyimlerine yönelik plajları, dünya çapında ünlü şeflerin yönetimindeki restoranları, su üstü ve altındaki aktiviteleri ve Datça'nın endemik bitki örtüsünden içeriklerle geliştirilen yağ, sabun ve kremlerle bütüncül spa deneyimi gibi pek çok hizmeti bünyesinde barındırıyor.

Eğlence kategorisinde de olanaklar sunan D Maris Bay, bu sene eşşiz konumu ve üstün hizmet kalitesi ile sağladığı tüm deneyimleri "baydreaming" çatısı altında toplayarak, misafirlerine çok özel bir sezon deneyimi sunacak.

EŞSİZ LEZZETLER KONUKLARINI BEKLİYOR



Türk ve dünya mutfağının en lezzetli menüleri, özgün spa servisleri ve büyüklere fitnesstan yogaya, pilatesten doğa yürüyüşlerine pek çok spor imkânı sağlayan D Maris Bay, çocuk misafirlerini ise optimist eğitimi ile ağırlamaya hazırlanıyor.

1935'ten bu yana Fransa'nın güney sahillerinde faaliyet gösteren La Guérite'nin Türkiye’deki tek işletmesi, bu yıl yine D Maris Bay misafirlerine özgün lezzetler ve gün batımından şafağa heyecanı dinmeyen DJ setleri sunacak.

D Maris Bay’in deniz kenarındaki tavernası Manos, Ege kültürüne meraklı misafirleri deniz ürünlerine ve sirtaki tınılarına doyuracak.

Nusr-Et olağanüstü lezzet ve şovlarıyla et düşkünlerinin değişmez adresi olacak, menüsüne Türk mezeleri de eklenen D Maris Bay'in lezzet durağı D Maris Kitchen ise The Bay plajında "Lounge" konseptindeki dekorasyonu ile açık havada, rahat bir atmosferde misafirlerini ağırlayacak.

Lezzet deneyimlerinde rotayı Uzakdoğu’ya kıranlar da artık bir D Maris Bay klasiği olan Rainer Becker’in ödüllü Japon konsepti Zuma’da, tapas tarzı küçük tabaklarda servis edilen yemekleri paylaşma fikrini temel alan izakaya mutfağını deneyimleyebilecek.



HER RİTME VE ZEVKE UYGUN PLAJ SEÇENEKLERİ

Tamamen kendine ait bir koy üzerinden konumlanmış olan D Maris Bay, misafirlerine birbirinden çok farklı plaj seçenekleri de sunuyor.

Ailelere yönelik Bay Beach, koyun bir ucundaki otantik Akdeniz mutfağından örnekler sunan etkileyici restoranı, bar ve plaj kulübü ile La Guérite Beach, Ege müzik ve lezzetlerinin öğle saatlerindeki adresi Manos Beach, masaj ve vücut bakımı için dinlenme odalarıyla Maris Beach ve gündelik hayatı geride bırakıp huzur ve sessizlik arayanlar için Silence Beach…

Üstelik D Maris Bay’de deniz deneyimi sadece plajlarla da sınırlı değil. Eşsiz güzellikteki koylarda; kano turlarından katamaran ve Fenerbahçe Doğuş Yelken ile optimist yelkenciliğine, rüzgâr sörfünden su kayağı aktivitelerine, özel tekne ve yat gezilerinden su altı dalış organizasyonlarına kadar heyecan dolu ve eğlenceli pek çok alternatif D Maris Bay’de.



D Maris Bay, geçtiğimiz yıl tüm yerel ve küresel sağlık standartlarını sağlamış ve hızla Güvenli Turizm Sertifikası’nı almaya hak kazanmıştı. 2021 sezonunu deneyimli kadrosu ile açan D Maris Bay, huzurlu ve güvenli bir tatil vadediyor.

ARŞİV: TURİZMDE YENİ NORMAL