D-Resort Göcek’te konuk şef Murat Deni̇z Temel i̇le özel bi̇r gastronomi̇ deney

Göcek koyunda, karşı konulmaz turkuaz denizi ile yaz aylarının en özel destinasyonlarından biri olan D-Resort Göcek’in beyaz kumlu plajının hemen yanında yer alan, Ege mutfağının deniz kokan tarifleri ve odun fırınında pişen atıştırmalıklarıyla öğlen ve akşam farklı menüler sunan D’Breeze; otel ve bölge misafirleri yanı sıra tekne misafirlerinin de vazgeçilmez adresleri arasında yer almaya devam ediyor.
D’Breeze; 12-16 Temmuz tarihleri arasında ise misafirlerine eşsiz bir gastronomi deneyimi sunuyor ve akşam servis edilen ‘A la Carte’ menüsüne ek olarak ‘Chef Pop-Up’ iş birliği kapsamında mutfağında konuk Şef Murat Deniz Temel’i ağırlıyor!
Yaz aylarında otel ve bölge misafirlerinin yanı sıra tekne misafirlerinin de vazgeçilmez adresi olan D’Breeze, bu sene Michelin Guide’da tavsiye edilen restoranlar arasına giren Alaf’ın kurucu şefi Murat Deniz Temel mutfaktaki tecrübe ortaklıklarını birleştiriyor ve ortaya lokal malzemelerle hazırlanmış, ilhamını bölgeden alan ve Ege’nin sınırlarını zorlayacak bir tadım menüsü çıkıyor.
Ege mutfağının özel sentezleri ve Şef Murat Deniz Temel’in yöresel dokunuşlarının tabaklara yansıdığı menüde tadımlık olarak sunulan ‘Batırık’, başlangıçlarda ‘Balık Ekmek’ ve ‘Bezelye’, ara sıcaklarda ‘Deve şiş köfte’ ve ana yemekte ise ‘İsotlu Karides’ gibi alternatifler öne çıkıyor.
Hem otel misafirlerinin hem de dışarıdan gelen misafirlerin deneyimleyebileceği Chef Pop-Up’ta, D’Breeze A la Carte menüsüne ek olarak sunulacak “D’Breeze | Murat Deniz Temel” tadım menüsü ister set olarak ister menünün içinden seçilebilecek tabaklar olarak tercih edilebiliyor.
D’Breeze’de gastronomik deneyimler hiç bitmiyor! “D’Breeze | Murat Deniz Temel” tadım menüsü bir yemeğin çok ötesinde misafirlerine; bir yaz akşamı sofrasının etrafında sevdiklerinizle bir araya gelip anın tadını çıkarmaya ve ‘lezzet’ kelimesini bir üst noktaya taşımaya davet ediyor.
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