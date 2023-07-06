D-Resort Göcek’te konuk şef Murat Deni̇z Temel i̇le özel bi̇r gastronomi̇ deneyimi

Yaz aylarında otel ve bölge misafirlerinin yanı sıra tekne misafirlerinin de vazgeçilmez adresi olan D’Breeze, bu sene Michelin Guide’da tavsiye edilen restoranlar arasına giren Alaf’ın kurucu şefi Murat Deniz Temel mutfaktaki tecrübe ortaklıklarını birleştiriyor ve ortaya lokal malzemelerle hazırlanmış, ilhamını bölgeden alan ve Ege’nin sınırlarını zorlayacak bir tadım menüsü çıkıyor.

Ege mutfağının özel sentezleri ve Şef Murat Deniz Temel’in yöresel dokunuşlarının tabaklara yansıdığı menüde tadımlık olarak sunulan ‘Batırık’, başlangıçlarda ‘Balık Ekmek’ ve ‘Bezelye’, ara sıcaklarda ‘Deve şiş köfte’ ve ana yemekte ise ‘İsotlu Karides’ gibi alternatifler öne çıkıyor.

