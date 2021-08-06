Damacana suya 1,5 ayda 5 zam

İstanbul'da firmalar arasında fiyat farkı olan 19 litrelik damacana suya son 1,5 ayda 5 kez zam geldi.



Üst üste gelen zamlar tüketicilerin tepkisini çekti.

Su bayileri, geçen yıl tanesini 18 lira ile 22 buçuk lira arasında aldıkları 19 litrelik boş damacanaları artık 52 lira ile 55 liraya aldıklarını ve bu artışın su fiyatlarına yansıdığını söyledi.



PLASTİK ZAMMI SU FİYATLARINA YANSIDI

Hammaddesi yurt dışından gelen damacana fiyatlarındaki artışın su fiyatlarına da yansıdığını söyleyen su bayisi Erol Sunay, "Son zamanlarda suya yüzde 16'lık bir zam geldi. Damacanaya ise yüzde 500 zam geldi. Şu an biz bir damacanayı 52 liraya alıyoruz. Kışın günlük 100 adet damacana su satıyorsak şu an günlük 200 adet damacana su satıyoruz" diye konuştu.

"İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUZ"



Damacana sularındaki artışı müşteriye anlatırken zor durumda kaldıklarını belirten su bayisi Bahadır Yeşildağlı ise, "Yaklaşık bir buçuk ay içinde damacana sularına 5 kere zam geldi. Hatta son gelen zamdan benim haberim bile yoktu. Müşteriye damacanaların ha maddesinde ve ambalajında sıkıntı olduğunu anlatamıyorum. İşin içinden çıkamıyoruz" dedi.

"MÜŞTERİ SUYA DEĞİL, PLASTİĞE PARA VERİYOR"



Yeşildağlı, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Plastik hammaddeleri ithal edemediğimiz için bu zamları yaşıyoruz. Geçen sene damacananın tanesini 18 lira ile 22 buçuk lira arası bir ücret veriyorduk. Ancak şu an damacanayı 52 lira ile 55 lira arası bir ücrete alıyoruz. Damacana fiyatlarındaki artış ister istemez su ücretlerine de yansıyor. Su satışı yaparken müşteriye 'suya değil, plastiğe para veriyorsunuz' diyoruz."



"BİZ MAĞDUR OLUYORUZ"



Geçen sene 10 liraya aldığıkları damacana suyu bu yıl en az 16 liraya aldıklarını söyleyen Tuğba Karataş, "Su satıcılarına 'neden bu kadar zam oldu' diye sorduğumuz zaman 'damacana fiyatları yüksek' diyorlar" şeklinde konuştu.



Çiğdem Koçak Soydan ise, "Damacana su fiyatları oldukça pahalı. Hatta bazı yerlerde damacana su 30 liraya bile satılıyor. Bence bu fiyat artışı hava sıcaklığından kaynaklanıyor. Su satıcıları da durumu fırsat bilerek zam yapıyor. Bu şekilde biz mağdur oluyoruz" diye konuştu.