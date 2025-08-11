Damla Kent borsada ne zaman, hangi kodla işlem görecek? Yatırımcıların gündeminde

Hem küçük yatırımcılara hem de kurumsal yatırımcılara gayrimenkul projelerinden pay sahibi olma fırsatı sunan Damla Kent projesi, borsa yatırımcılarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Projenin halka arz etabının tamamlanmasıyla birlikte şimdi gözler Damla Kent projesinin işlem göreceği tarihe çevrildi. Peki, Damla Kent borsada ne zaman işlem görecek? DAMLA KENT NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK? Damla Kent Gayrimenkul Sertifikaları, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da “DMLKT” koduyla işlem görmeye başlayacak.

DAMLA KENT PROJESİ NEREDE YAPILACAK?



Damla Kent Projesi, Başakşehir ile Sultangazi arasındaki, şu anda boş durumda bulunan eski askeri alan üzerine inşa edilecek. Projenin hayata geçirileceği alan, Sultangazi’nin İsmetpaşa ve Malkoçoğlu Mahalleleri’nin tam karşısında yer alıyor.



Bölgede bir süredir devam eden zemin etüdü çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşaat süreci başlayacak.



Her ne kadar idari olarak Başakşehir sınırlarında bulunsa da, konum itibarıyla Sultangazi’ye çok daha yakın olan Damla Kent, ulaşım açısından da avantajlı bir noktada konumlanıyor.



Topkapı–Mescid-i Selam Tramvay Hattı’na yürüme mesafesinde yer alan proje alanına, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 101 Sokak’taki üst geçit aracılığıyla erişim sağlanabiliyor. Buradan Cebeci Tramvay Durağı’na yürüyerek yaklaşık 15 dakikada ulaşmak mümkün.



Tramvay hattı üzerinden aktarma yapılarak İstanbul’un birçok noktasına kolayca seyahat edilebiliyor.