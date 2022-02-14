DAP Gayrimenkul halka arzında 15-16-17-18 Şubat tarihlerinde talep toplanacak

DAP Holding iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ hisseleri, Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde halka arz ediliyor.



Halka arzda, halka açıklık oranı yüzde 15,01 olurken, hisselerin satış fiyatı ise 18,50 TL olarak belirlendi.

"FARKLI BÖLGELERDE PROJELERİMİZ OLACAK"



DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, halka arza ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:



"Bugün Türkiye'de kentleşme oranındaki yükseliş eğilimi, nitelikli konut ihtiyacı, nüfus artışı, evlilikler, boşanmalar ve tek başına yaşamayı tercih eden bireyler nedeniyle her yıl 700 bin konuta ihtiyaç oluyor.

Özetle, konut ihtiyacı sürekli artış eğiliminde. DAP Gayrimenkul dediğimizde; bugün nitelikli ve sembol eserler üreten, proje geliştirdiği bölgelere değer katan, finansal kredibilitesi yüksek, yabancı yatırımcılardan ilgi gören bir şirketten söz ediyoruz.



Bugün portföyümüzde İstanbul Altunizade'deki Validebağ Konakları, Çekmeköy'deki Ormanköy, Nişantaşı'daki Nişantaşı Koru ve önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız Levent projesi yer alıyor.

Levent'ten sonra farklı bölgelerde de projelerinin olacaklarının altını çizen Ziya Yılmaz, "Fırsatları değerlendiriyoruz. Değerlendirmeye de devam edeceğiz. Bizler de bu noktada şirketimizin yüzde 15'ini, yüzde 27,2 gibi bir cazip bir iskonto oranıyla halka arz ediyoruz.

Yatırımcıları, hem konut alırken hem de hisse senedine yatırım yaparken bu kazanca ortak olmaya davet ediyoruz. Çünkü bugün şirketimize ortak olanlar, başta Levent projesi olmak üzere bundan sonra hayata geçireceğimiz tüm projelere de ortak olmuş olacaklar" diye konuştu.



YÜZDE 27,2'LİK İSKONTO



Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder de bu yılın 2'nci ve en büyük halka arzını dizayn ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin lokomotif sektörü olan inşaatın gerçekten daha fazla şirketle halka açık hale gelmesi ve bunların küçük yatırımcılar tarafından özellikle tercih edilmesi sermaye piyasalarını güçlendirecek enstrümanlardan biri haline gelecektir. Bu süreçte çok profesyonel bir ekiple çok ciddi bir çalışma yaptık. Yaklaşık 6-7 aydır çalışıyoruz" diye konuştu.



Ergüder, şirketin yüzde 15'inin yüzde 27,2 iskonto oranıyla halka arz edildiğini aktararak, "Yüzde 27,2'lik bu oran, gerçekten uzun bir süredir görülmemiş bir iskonto oranı" dedi.



30 GÜN BOYUNCA FİYAT İSTİKRARI FONU



Verilen bilgiye göre, 15-16-17-18 Şubat'ta sabit fiyatla talep toplama yöntemi şeklinde gerçekleşecek halka arzdan sonraki 180 gün boyunca sermaye artırımı yapmama ve yeni pay satmama taahhüdünde bulunuluyor.

Ayrıca, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca da Garanti BBVA Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri için 300 milyon TL'lik fon oluşturulması planlanıyor. Oluşturulması planlanan bu fon, halka arzın yüzde 54'üne denk geliyor.



Halka arz tahsisat gruplarına bakıldığında, yüzde 50'si yurt içi bireysel, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal ve yüzde 10'u yurt dışı kurumsal olarak belirlendi.

