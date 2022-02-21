DAP Gayrimenkul'ün halka arz büyüklüğü belli oldu

DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 15-18 Şubat'ta talep toplama işlemleri gerçekleştirilen şirketin halka arzı Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde tamamlandı.



Halka arz büyüklüğü 555 milyon lira olurken, yurt içi bireysel yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 2,5 katı, dağıtım yapılan tutarın ise 1,5 katı talep geldi.



Yatırımcılardan gelen bu yüksek talebi karşılamak için tahsisat oranlarında değişiklik yapılarak yurt dışı yatırımcılara ayrılan yüzde 10'luk tahsisat oranı yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat grubuna aktarıldı.



Halka açıklık oranı yüzde 15,01, iskonto oranı yüzde 27,2 olarak belirlenen DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin halka arzında, hisse başı fiyat 18,50 lira düzeyinde gerçekleşti.

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