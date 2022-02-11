DAP halka arz ediliyor

DAP Holding iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. hisseleri Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde halka arz ediliyor. 41 yıldan bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösteren AP Gayrimenkul Geliştirme’nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olarak belirlendi.



Yüksek satış ve proje geliştirme becerisine sahip olan şirket, markalı konut sektörünün ciro şampiyonu konumunda buluyor. Dap Yapı, şehrin merkezinde ve doğru lokasyonlarda, özellikle üst gelir grubundan alıcıların yoğun talep göstereceği projelere odaklanıyor.



‘SAĞLIKLI EV’LERİ SEKTÖRE KAZANDIRDI



DAP Gayrimenkul Geliştirme son olarak Emlak Konut GYO ile birlikte İstanbul Altunizade’de Validebağ Konakları, Çekmeköy’de Ormanköy ve Nişantaşı’da Nişantaşı Koru projelerini gerçekleştirdi.

Şirket, bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle Türkiye’de ilk defa ‘Sağlıklı Ev’ konseptini sektöre kazandırdı. Yapımı devam eden Nişantaşı projesiyle ise sağlıkla lüksü bir araya getirerek, kişiye özel çözümlerin olduğu konutlar tasarladı.



EN YÜKSEK CİROYU ORMANKÖY YAPTI



Satış rakamlarına bakıldığında Ormanköy projesi; Emlak Konut GYO’nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise, yine Emlak Konut GYO’nun 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre 818 milyon TL ve 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1.4 milyar TL satışla ve 2021 yılının tamamında 1.8 milyar TL ciroya ulaştı.



DAP Gayrimenkul Geliştirme, Emlak Konut GYO ile İstanbul Levent’te yeni bir projeye başlayacak. Arazinin 53 bin 500 metrekaresinde konut geliştirecek olan şirket böylece bölgenin en büyük konut projesini inşa edecek. Arazinin geri kalan bölümü ise okul ve koru alanı olacak. Bu proje ayrıca, koruya ve yeşil alana komşu lokasyonuyla dikkat çekiyor. İstanbul’un merkezinde bölgenin en büyük projesi olan bu yeni yatırım, az katlı mimarinin örneklerinden biri olarak geliştirilecek ve doğayla iç içe bir yaşam sunacak.