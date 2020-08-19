Darphane'nin çeyrek altın üretimi iki katına çıktı

Banka üzerinden yapılan alım satım işlemlerinde artırılan vergi sonrası insanlar fiziki altına yöneldi. Geçen yıl temmuzda 400 bin çeyrek altın basılırken, rakam bu yıl 828 bine yükseldi.

NTV Haber 19.08.2020 - 11:13 | Son Güncelleme : 19.08.2020 - 11:30

Darphane'nin çeyrek altın üretimi iki katına çıktı

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Vatandaşın altın talebine yetişemeyen kuyumcular, Darphane'nin sikke ve ziynet altın üretimini de rekor seviyelere taşıdı. Darphane kuyumcuların talebiyle haziranda 9.3 ton, temmuzda 10.3 ton olmak üzere iki ayda 19.6 ton altın üretti.

2020'nin ocak-temmuz dönemindeki altın üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artışla 44.3 tona çıktı. Geçen yıl temmuzda 400 bin çeyrek altın basılırken, rakam bu yıl 828 bine yükseldi.


600 TON AKTARILDI

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk alınan altınların çok yüksek ihtimal ile yastık altına gideceğini belirterek, yastık altından finansal sisteme 10-12 yılda sadece 600 ton altın aktarılabildiğini kaydetti. Uzmanlar yastık altında yaklaşık 2 bin 500 ton altın olduğunu tahmin ediyor.

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