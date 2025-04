Davos'ta deprem: İfşacının mektubu, istifa getirmiş

İsviçre merkezli Dünya Ekonomik Forumu (WEF), pazartesi günü istifa ettiğini açıklayan kurucusu Klaus Schwab hakkında inceleme başlattı. Schwab kurumun başkanlığı ve mütevelli heyeti üyeliğinden istifa kararını 88 yaşına girdiği süreçte aldığını söylerken, basına yansıyan haberlere göre, kurumun içinden bir ifşacı Alman ekonomist hakkında maktup yazdı, heyet iddiaların soruşturulmasına karar verdi, Schwab ise bunun üzerine istifa etti.



The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, her sene İsviçre’nin Davos kasabasında dünya siyasetinden ve iş çevrelerinden üst düzey isimleri bir araya getiren WEF’e geçen hafta isimsiz bir mektup gönderildi. Mektupta, Klaus Schwab ve eşine mali ve etik açıdan görevi kötüye kullanma suçlaması yöneltiliyordu. Schwab, lüks mal ve seyahat iddialarının da dile getirildiği suçlamaları reddetti.



“FORUMUN PARASIYLA ÖZEL MASAJ YAPTIRDI”



Habere göre, WEF Mütevelli Heyeti’ne gönderilen mektupta, kurumun yönetimi ve işyeri kültürü konusundaki endişeler dile getiriliyordu. Ortaya atılan iddialar arasında Schwab ailesinin kişisel işleri için WEF’in kaynaklarını kullandığı yer alıyordu.



İddiaya göre, Schwab, genç çalışanlardan ATM’lerden kendi adına binlerce dolar çekmesini istiyor, WEF’in fonlarını otel odasında yaptırdığı özel masajlar için harcıyordu. Kendisi de aynı zamanda WEF’in eski bir çalışanı olan Schwab’ın eşi Hilde’nin de lüks tatillerinin masraflarının WEF’in cebinden çıkması için forumun finanse ettiği “sembolik” toplantılar ayarladığı ileri sürüldü.



HEYET SORUŞTURMA KARARI VERDİ, SCHWAB GÖREVİ BIRAKTI



Schwab, istifasına giden süreçte, hakkında açılacak olası bir soruşturmaya karşı çıkmış, mütevelli heyeti üyelerine hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu söylemiş, bu iddialara karşı hukuki yollara başvuracağını belirtmişti. Mütevelli heyeti ise pazar günü düzenlenen acil toplantıda iddialar hakkında inceleme başlatmaya karar verdi. Schwab ise daha önce planlandığı gibi 2027 geçiş süreci boyunca görevde kalmak yerine başkanlık görevinden istifa etmeye karar verdi.



Schwab çifti, sözcüleri aracılığıyla yaptıkları açıklamada da haklarındaki iddiaların hepsini reddetti. Sözcü, Klaus Schwab’ın “itibarını korumak için” isimsiz mektubun arkasındaki isme ve “her kim bu yalanları yayarsa ona” dava açacağını bildirdi.



WEF: İDDİALARI CİDDİYE ALIYORUZ



Dünya Ekonomik Forumu da konu hakkında açıklama yaparak mütevelli heyetinin “eski başkan Klaus Schwab’a hakkında iddiaların yer aldığı ifşa mektubunun ardından” bağımsız bir soruşturma açılması kararını oybirliği ile desteklediğini belirtti. Forumdan yapılan açıklamada, iddiaların ciddiye alındığı ancak iddiaların halen kanıtlanmadığı belirtildi. Forum, konu hakkında daha fazla yorumda bulunmak için soruşturmanın sonucunu bekleyeceğini belirtti.



CİNSEL TACİZ İDDİASI



Öte yandan, gönderilen isimsiz mektupta ayrıca Klaus Schwab’ın kadın çalışanlara muamelesi hakkında da endişeler dile getirildi. İddiaya göre, Schwab’ın on yıllara yayılan liderliği, işyerinde cinsel taciz vakalarının ve ayrımcı davranışların yaşanmasına “kontrolsüz bir şekilde izin vermişti”. Mektupta Klaus Scwab’ın “kontrolsüz yetkisi” altında gerçekleşen yetkinin kötüye kullanılması hakkında endişeler dile getirildi.



WSJ’nin haberine göre, Schwab ve mütevelli heyeti arasındaki güven son bir yıl içinde azalmaya başlamıştı. İfşa mektubunun da gelmesinin ardından heyetin denetim ve risk komitesi, haftasonu iddialar konusunda bağımsız bir soruşturma açma kararı verdi.