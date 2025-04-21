“Davos’un kurucusu” Klaus Schwab istifa etti

Küresel siyaset ve iş dünyasını her yıl İsviçre’nin Davos kasabasında bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) kurucusu Klaus Schwab’ın WEF’in mütevelli heyetinden istifa ettiği açıklandı.

WEF, Schwab’ın istifasını bugün kamuoyuna duyururken, Cenevre merkezli kurumudan bu ay başında yapılan açıklamada 87 yaşındaki Schwab’ın görevden ayrılacağı belirtilmiş ancak zamanı hakkında bilgi verilmemişti.



WEF’in bugün yayınladığı açıklamada sözlerine yer verilen Schwab, “Son açıklamamın ardından ve 88’inci yaşıma girerken, Başkan ve Mütevelli Heyeti üyeliği pozisyonundan ayrılmaya karar verdim” dedi, kararın derhal geçerli olacağını belirtti.



YARDIMCISI VEKALET EDECEK



WEF Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, kurul, Schwab’ın istifasını 20 Nisan tarihinde yapılan olağanüstü toplantıda kabul etti. Başkan Yardımcısı Peter Brabeck-Letmathe’nin başkanlık görevine vekillik edeceği belirtildi. Ayrıca WEF’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı’nı belirlemek için bir komite kuruldu.



Schwab, WEF’i 1971 yılında “politika yapıcılar ve üst düzey iş insanlarının büyük küresel meseleleri ele alabileceği bir forum yaratmak” amacıyla kurmuştu.

Küreselleşmeye desteğiyle bilinen Alman iktisatçının kurucusu olduğu WEF’in yıllık Davos toplantıları son yıllarda “elitist” olarak eleştiriliyor ve “sıradan insanları dışarıda bıraktığı” belirtiliyor.

