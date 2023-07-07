DB Schenker Arkas Türkiye'deki sekizinci deposunu açtı

Lojistik hizmet ve servis sağlayıcısı DB Schenker Arkas, Türkiye’deki sekizinci depo açılışını Gebze-Pelitli'de gerçekleştirdi.



DB Schenker Arkas Genel Müdürü Özgür Al depo açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında, “DB Schenker Arkas ailesi olarak her gün büyümeye devam ediyor ve Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sekizinci depomuz olan Gebze-Pelitli yatırımıyla, DB Schenker Arkas’ın Türkiye’deki depolama hacmini yüzde 10 oranında artırdık. Lojistik sektöründeki ihtiyaca karşılık verebilmek adına var gücümüzle çalışıyor, yatırımlarımıza devam edeceğimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.” dedi.

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