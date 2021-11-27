DDK, dövizdeki manipülasyon iddialarını inceleyecek

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine döviz piyasasındaki manipülasyon iddialarının araştırılması için harekete geçti.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.11.2021 - 16:15

DDK, dövizdeki manipülasyon iddialarını inceleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığının araştırılması, varsa konunun gerekli yerlere iletilerek ilgili kurumlar nezdinde çalışma gerçekleştirilmesi için DDK'ya talimat verdi.

Talimat üzerine harekete geçen DDK, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığını tespit etmek için ilgili kurumlardan bilgi ve belge isteyebilecek.

Çalışmanın sonunda hazırlanacak rapor, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlarla paylaşılacak.

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