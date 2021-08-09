Decacorn nedir, ne anlama geliyor?

E-ticaret platformu Trendyol, 1,5 milyar dolar yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkararak "decacorn" tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Bu haberin ardından vatandaşlar 'decacorn' kelimesinin tanımını araştırmaya başladı.

ntv.com.tr 09.08.2021 - 14:46 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 14:51

Decacorn nedir, ne anlama geliyor?

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Trendyol yeni yatırım aldı, değerlemesi 16,5 milyar dolar oldu

Yeni bir terim olan decacorn, girişim sermayelerinin değerlendirilmesinde önem arz ediyor.

Decacorn tabiri, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılıyor.

Değeri bir milyara ulaşan şirketlerin 2013 yılında Cowboy Ventures’ın kurucusu Aileen Lee tarafından ‘Unicorn’ olarak isimlendirilmesinin ardından on milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler için de bir terim ihtiyacı doğdu.

Bu noktada türetilen ve kelime anlamı ‘onboynuz’ olan decacorn, değeri on milyar doları geçmiş şirketlerin sınıflandırılmasında kullanılıyor.

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