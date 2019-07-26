Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Holdingden yapılan açıklamaya göre, Dedeman bugün hayatını kaybetti.



MURAT DEDEMAN KİMDİR?



Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 1951 yılında Ankara'da dünyaya geldi.



TED Ankara Koleji ardından Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.



Üniversite eğitiminin ardından babası Mehmet Kemal Dedeman'ın yanında iş hayatına atılan ve uzun süre Dedeman Topluluğu'nun birçok yönetim kademesinde görev alan Murat Dedeman, 1992 yılından bu yana Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürütüyordu.



Bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde eğitim ve sağlık projeleri ile gündeme gelen Murat Dedeman, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Umut Vakfı, Kayak Federasyonu ve TED Kolejleri Vakfı'nın Başkanlığını üstlendi.



Dedeman ayrıca, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Kayseri İli Yardım Derneği, TED Ankara Kolejliler Derneği, TED İstanbul Koleji Vakfı, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, TABA gibi sosyal, sportif, kültürel, mesleki dernek ve vakıflarda da görev aldı.



Murat Dedeman'ın naaşı yarın Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.



