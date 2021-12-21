Dünya genelinde pandeminin de etkisiyle yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve enflasyonun yükselişi devam ederken, ülkeler çeşitli tedbirlerle bu rüzgarın önünü kesmeye çalışıyor. Ülkemizde de yurt dışı ve yurt içindeki gelişmelerle enflasyon yükselirken, çalışanlar ve tüketiciler başta olmak üzere toplumun her kesimi bu durumdan endişe duyuyor. Bu sürecin etkisini hafifletmek için çeşitli önlemler alan markaların başında gelen DeFacto, uyguladığı fiyat indirimleriyle müşterisini korurken, çalışanlarına da enflasyona karşı destek oluyor. Bu süreci birlik ve beraberlik içinde yönetmenin önemine olan inançlarıyla hem müşterilerini hem de çalışanlarını koruyan bir yaklaşım benimsediklerini belirten DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “İki önlem alarak süreci yönetiyoruz; Biri müşterilerimiz, diğeri 15 bin kişilik DeFacto Ailesi için. Ürünlerimizin yüzde 60’ında fiyatları indirdik. Diğer taraftan çalışanlarımızın da maaşlarına ek ödeme yaparak katkı sağlıyoruz” dedi.Ekonomik gelişmeler, tüm dünyada ve ülkemizde bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Pandemiyle birlikte üretimde yaşanan aksamalar, arzın talebi karşılamaması gibi nedenlerle ABD’de enflasyon tarihi zirveye ulaşırken, tüm dünyada fiyat artışları ülke ekonomilerini zorluyor.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Ülkemiz, zorlu zamanları atlatmayı, krizlerden güçlenerek çıkmayı daima başarmıştır. Bu süreçte de tüm sektörlere önemli görevler düşüyor. DeFacto olarak, üretime odaklanıp ekonomimize değer yaratmayı sürdüreceğiz. Her yıl 30 bini aşkın çeşitte, 130 milyon adet ürün satışı gerçekleştiriyoruz. 30 bin çeşit ürünümüzün yüzde 60’ında fiyatları indirdik. Kuruluşumuzdan bu yana tüketicimizin kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla satın almasını sağlaması amacında olduk. Koşullar ne olursa olsun bu amaç doğrultusunda hareket ediyoruz. Tüm zorlu dönemlerde olduğu gibi şimdi de sorumluluk alıyoruz” dedi. DEFACTO BEŞ KITADA BÜYÜMEYE ODAKLANACAK15 bin kişilik insan kaynağını da zam dönemine kadar ek ödemeyle desteklediklerinin bilgisini veren CEO Ateş, “Biz büyük bir aileyiz. Pandemi dönemindeki kapanma süreçleri dahil olmak üzere tüm olağan dışı süreçleri birbirimizden güç alarak atlattık. Çalışanlarımızın ekonomik sıkıntılardan etkilenmemesi için zam dönemine dek ek ödeme yapıyoruz. Global bir marka vizyonuyla 93 ülkede faaliyet gösteren Türkiye’mizin İncisi DeFacto beş kıtada büyümeye odaklanacaktır” şeklinde konuştu.