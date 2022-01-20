DeFacto hibrit çalışmayı kalıcı hale getirdi

DeFacto, yeni çalışma düzeni üzerindeki çalışmaları tamamladı. Pandeminin başlangıcından bu yana hibrit çalışma sistemini koruyan, İngiltere’de hibrit bir ekibe sahip olan ve DeFacto Teknoloji ile tamamen uzaktan çalışan DeFacto, Genel Merkez çalışanlarıyla yapılan anketler sonucunda yeni çalışma düzenini hibrit çalışma ve lokasyon bağımsız uzaktan çalışma olarak belirledi.



DeFacto’nun yeni çalışma modelinin şirkette oluşturulan proje ekibinin çalışmaları ve ortak aklın bir sonucu olduğunun altını çizen DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Yeni modelimizi, çalışanlarımızla yaptığımız anketler ve grup çalışmaları sonucunda belirledik. Bu süreçte çıkış noktamız elbette globalleşme stratejimiz oldu. Dünyanın dört bir yanına ürünlerini ulaştıran bir marka olarak artık çalışanlarımız da diledikleri yerde görevlerini yapabilecek. Yeni çalışma düzenimiz, ortak aklın ve çalışan mutluluğu odağımızın bir sonucu." dedi.



Lokasyon bağımsız uzaktan çalışmanın sektörde çığır açan bir uygulama olduğuna dikkat çeken CEO Ateş, “Artık nitelikli yetenek istihdamı için sınırları ortadan kaldırıyoruz. Türkiye’nin 81 ilinden ve yurtdışından işe alım yapabileceğiz. Aynı şekilde mevcut çalışanlarımız da diledikleri şehir ve ülkede yaşama özgürlüğüne sahip olacak” ifadelerini kullandı.



CEO Ateş, “Çalışma modelimizi geliştirirken, bir kültür dönüşüm başlığı altında odaklandığımız en önemli konu agile çalışma metodolojisine ağırlık vermek oldu. Böylece organizasyon olarak daha hızlı, esnek ve üretken bir hale geldik. Yaptığımız işlerin hedeflerinin belirlenmesinde, sonuçlarının takibinde, işlerin yapılışında ve iş yükünün paylaşımında çok daha şeffaf bir hale geldik. Böylece işlerimizi nereden yaptığımıza değil ne kadar katma değer yarattığımıza odaklandık” dedi.

