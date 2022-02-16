DeFacto su ve karbon ayak izini azaltıyor

Sürdürülebilirliğin kuruluş felsefesinde yer alan bir kavram olduğuna dikkat çeken DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Son dönemlerde yaşadığımız zorluklar, doğal afetler ve tüm dünyayı etkilemeye devam eden pandemi, sürdürülebilirlik kavramının ne denli önem taşıdığını her kesime kanıtladı. Sektörümüzde BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan ilk 2 şirketten biriyiz. Dördüncü sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlayarak bu alanda da öncü konumumuzu koruyoruz” dedi.



Pandemiyle birlikte 2020 yılında tüm dünyada artan dijitalleşme süreçlerinin sürdürülebilirliğe olumlu etki yarattığına dikkat çeken CEO Ateş, “Dijital dönüşüm hem iş süreçlerinin iyileştirilmesi hem de teknolojinin insan hayatı ve dünyanın geleceği için bir araç olması açısından fırsat yaratıyor. Özellikle zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan dijital uygulamalar, tedarik zincirinin dijitalleşmesi ve ihtiyaç duyduğumuz teknolojiyi kendi bünyemizde DeFacto Teknoloji şirketimizde üretmemiz sayesinde dijital dönüşümümüzü ve çevik yapımızı güçlendirdik. Bu dönüşümü tamamlamaya çok yakınız” ifadelerini kullandı.



“Odak noktamız çevresel sürdürülebilirlik”



2020 yılında da çevresel sürdürülebilirliğin, temel sürdürülebilirlik perspektiflerinden biri olduğunu belirten CEO Ateş, “Mağaza sayımızdaki artışa rağmen, gerçekleştirdiğimiz verimlilik çalışmalarıyla, mağaza enerji yoğunluğumuzu azaltmayı başardık. Elektrik kaynak tüketiminde son 5 yılda yüzde 37 azalma sağladık. Fiziksel laboratuvarımızda geri dönüştürülmüş tekstil atığı miktarı toplamını 10 buçuk ton ve çevreye zararsız atık suyu miktarını da toplam 42 ton olarak gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

Küresel su kaynaklarının sürdürülebilir olması için su kullanımını azaltma hedeflerini aktaran CEO Ateş, “Sektörümüz açısından su kullanımı kritik öneme sahip. 2019’da 1 milyon 220 bin adet sürdürülebilir ürün için 9 bin 700 ton su tasarrufu sağlamıştık. Devam eden yılda hedef yükselttik ve su tasarrufunda son bir yılda yüzde 26 ek tasarruf sağladık” ifadelerini kullandı.



