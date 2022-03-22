DeFacto su kullanımını yüzde 26 azalttı

DeFacto, kendi lokasyonlarında su verimliliği elde etme ve üretimde su kullanımını azaltmanın yanı sıra bireylerin de karbon ayak izini azaltmalarına destek olacak koleksiyonlar tasarlıyor. DeFacto, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla, küresel su kaynaklarının korunmasına dikkat çekiyor.



Son 2 yılda 1 milyon 990 bin adet sürdürülebilir ürün için 17 bin 400 ton su tasarrufu elde eden DeFacto, her bir ürün için 10 litre su tasarrufu sağlayarak su kullanımını yüzde 26 oranında azalttı. Ayrıca kendi lokasyonlarında kişi başı su tüketim yoğunluğunu kişi başı 17,42 metreküpten 10,84 metreküpe düşüren şirket, 1 kişinin su ayak izinde yüzde 38’lik bir azalma sağladı.



Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 2014 yılında imzalayan marka, kendi tesislerinde kaynak kullanımını azaltıyor ve her yıl onlarca tasarruf projesini devreye alıyor. Sürdürülebilir koleksiyonlarıyla müşterilerine de çevreye duyarlı tüketim imkanı sunmayı amaçlıyor.



