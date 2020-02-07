Değerli konut vergisi beyanname ve ödeme süresi ertelendi

Gelir İdaresi Başkanlığı, 20 Şubat'ta sona eren değerli konut vergisi beyanname verme süresini, 20 Mart'a kadar uzattı.

Değerli konut vergisinin ödeme süresi ise, 31 Mart'a çekildi.

Değeri 5 milyon liranın üstündeki konutlar için binde 3 ile yüzde bir arasında ilave vergi alınmasını öngören yasa, 2019 kasım ayı sonunda kabul edilip yürürlüğe girmişti.

Ancak daha sonra AK Parti yetkili kurulları ve kabinede yapılan değerlendirmelerde, değerli konut vergisi uygulama süresinin ertelenmesi ve yeni düzenleme yapılması gündeme gelmişti.

Meclis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, AK Parti, bu konuda yeni yasa teklifi hazırlığı yapıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın beyanname verme ve vergi ödeme süresini ertelemesinin, yeni düzenleme yapılana kadar mükelleflere zaman kazandırma amaçlı olduğu belirtiliyor.