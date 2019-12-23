'Değerli konut vergisi' itirazında 15 güne dikkat!

‘Değerli konut vergisi’ni düzenleyen 7194 sayılı yasa 7 Aralık 2019 günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Verginin yönetmelik, tebliğ gibi ikincil mevzuatı henüz yayımlanmadı. Değerli konut vergisi kapsamına Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve tapuda konut (mesken) olarak kayıtlı bulunan taşınmazlar giriyor. Değeri 5 milyon lira ve üstü konutlar vergi kapsamında. Tapuda konut dışında işyeri, arsa olarak kayıtlı bulunan taşınmazlar ise verginin konusuna girmiyor. Bu vergi açısından taşınmazın tapuda konut olarak kayıtlı olması yeterli bulunuyor. Tapuda konut olarak kayıtlı bir taşınmaz işyeri olarak kullanılsa dahi değerli konut vergisine tabi olacak. Tersi durumda ise tapuda işyeri olarak kayıtlı taşınmaz konut olarak da kullanılsa bu vergiye tabi olmayacak.



İTİRAZ İLK 15 GÜNDE



Kapsama giren konutların vergiye esas alınacak değerleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilecek veya ettirilecek. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde konutların değeri sorgulanabiliyor ayrıca tebligatlar da yapılmaya başlandı.



Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil’in haberinde görüşlerine yer verilen Vergi Uzmanı Abdullah Tolu, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde belirlenen değere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne başvurarak itiraz edilebileceğini belirterek, süresinde yapılan itirazların 15 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacağını ve kesinleşen değerin aynı usulle ilan edileceğini söyledi. Tolu, ayrıca ilgilisine tebliğ de edileceğini belirtti. Yapılan itirazın kabul edilmemesi halinde ya da yeniden belirlenecek bedelin yüksek olduğu durumda tespit işleminin iptali için 30 gün içinde idare mahkemelerinde dava açılabileceğini kaydeden Tolu, "Vergiyi ihtirazi kayıtla ödeyip vergi mahkemesinde Anayasaya aykırılık iddiası ile dava açılabiliyor" diye konuştu. 15 günlük süre içinde itiraz yapılmadığı takdirde konutun değeri kesinleşecek. Verginin uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen değer kabul edilecek.



20 ŞUBAT 2020 KRİTİK TARİH



Yasaya göre beyannamenin şubat ayında verilmesi gerekiyor. Yasa 7 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, ilk beyannameler 20 Şubat 2020 tarihine kadar verilecek. Vergisi aynı yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek. Konutun değeri 5 milyon lira ile 7.5 milyon lira arasındaysa binde 3, 7.5 ile 10 milyon lira arasındaysa binde 6 ve 10 milyon lirayı geçiyorsa binde 10 vergi ödenecek.



VİDEO: LÜKS KONUT VERGİSİNDE SÜREÇ BAŞLADI